Лауреатом Нобелевской премии мира стала Всемирная продовольственная программа

Награду присудили за попытки ВПП бороться с голодом, а также за вклад в улучшение условий для установления мира на территориях, охваченных конфликтами. Фото: twitter Нобелевской премии.

Нобелевский комитет назвал лауреата премии мира 2020 года. Им стала Всемирная продовольственная программа (ВПП).

Согласно официальному сайту Нобелевской премии, награду присудили "за попытки борьбы с голодом, за вклад в улучшение условий для установления мира на территориях, охваченных конфликтами, а также за деятельность в качестве движущей силы по предотвращению использования голода в качестве орудия ведения войны".

Напомним, в 2019 году Нобелевской премии мира удостоился премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али за его усилия по достижению мира и международного сотрудничества. В частности, он является автором решительной инициативы по урегулированию пограничного конфликта с соседней Эритреей.

Также добавим, что вчера Нобелевский комитет назвал имя лауреата премии в области литературы. Им стала американская поэтесса Луиза Глюк.

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