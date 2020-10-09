Темы дня

Общество
9 октября 2020, 14:31

Лауреатом Нобелевской премии мира стала Всемирная продовольственная программа

Всемирная продовольственная программа

Награду присудили за попытки ВПП бороться с голодом, а также за вклад в улучшение условий для установления мира на территориях, охваченных конфликтами. Фото: twitter Нобелевской премии.

Нобелевский комитет назвал лауреата премии мира 2020 года. Им стала Всемирная продовольственная программа (ВПП).

Согласно официальному сайту Нобелевской премии, награду присудили "за попытки борьбы с голодом, за вклад в улучшение условий для установления мира на территориях, охваченных конфликтами, а также за деятельность в качестве движущей силы по предотвращению использования голода в качестве орудия ведения войны".

Напомним, в 2019 году Нобелевской премии мира удостоился премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али за его усилия по достижению мира и международного сотрудничества. В частности, он является автором решительной инициативы по урегулированию пограничного конфликта с соседней Эритреей.

Также добавим, что вчера Нобелевский комитет назвал имя лауреата премии в области литературы. Им стала американская поэтесса Луиза Глюк.

Читайте также:

Алексея Навального выдвигают на Нобелевскую премию мира.

Сюжет

Нобелевская премия - 2020
Лауреаты самой престижной научной премии мира в 2020 году

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
09.10.2020, 16:18 / Политика
Президент Киргизии вводит в Бишкеке режим ЧП из-за массовых беспорядков
09.10.2020, 16:15 / Общество
Евгений Куйвашев определил, кто из пострадавших от COVID-19 свердловчан сможет пройти допобучение
09.10.2020, 15:54 / Общество
В Екатеринбурге изменится схема движения пяти трамваев
09.10.2020, 15:53 / Общество
Ректор УрФУ заявил о готовности перейти на дистант
09.10.2020, 15:20 / Общество
Анна Кузнецова предложила перевести в Москву истощённую девочку из Карпинска