МегаФон назвал новые места притяжения россиян

Пандемия перезагрузила внутренний туризм. В условиях закрытия границ жители России скорректировали планы и освоили нетипичные направления для отдыха. По данным аналитиков МегаФона, в этом году путешественники расширили географию поездок по стране и нашли новые «места силы» - Чукотка, Камчатка, Магадан, Республики Ингушетия и Карелия. В сравнении с 2019 годом число отдыхающих в этих регионах увеличилось более чем на 35%.

МегаФон с использованием инструментов Big Data проанализировал обезличенные данные о передвижении абонентов в период летнего туристического сезона. Число россиян, отдохнувших на родине, но за пределами домашнего региона, сократилось в этом году на 9%. Даже самые популярные направления для отпуска – Краснодарский край, Крым, Москву и Санкт-Петербург в этом году посетило в среднем на 20% меньше туристов

При этом востребованными для отдыха и поездок остались Республики Башкортостан и Татарстан, Ростовская область и Ставрополье. Здесь отдохнуло столько же туристов, как и годом ранее. Екатеринбург и Свердловская область также стали пользоваться большей популярностью – в августе сюда приехало в 2 раза больше туристов, чем в июле.

Отдельные направления в условиях закрытых границ смогли существенно нарастить турпоток. Так, почти в два раза выросло число отдыхающих на побережье Керченского пролива и песчаной косе вблизи кубанского поселка Чушка. В Тульской области на Романцевских горах и на Селигере в Тверской области побывало на 20% больше туристов.

Средняя продолжительность путешествия составила 11 дней. В отпуске абоненты чаще отвечали на звонки, чем звонили сами, и в поездках разговаривали на 15% меньше, чем дома, предпочитая интернет-общение: объем переданных данных вырос на 25%. В дни путешествий пользователи проводили время и за онлайн-развлечениями – трафик туристов на игровые сервисы увеличился более чем в два раза. Отпускные гигабайты абоненты МегаФона также расходуют на просмотр и загрузку видео в Youtube, сториз в Instagram, а онлайн-трафик в Facebook в период поездок увеличивается в пять раз. Среди мессенджеров традиционно лидирует WhatsApp.

Несмотря на то, что выбор зарубежных маршрутов этим летом был ограничен, с 1 августа россияне также стали выезжать за границу. В лидерах по количеству туристов, ожидаемо, Турция, следом идет Абхазия. Средняя продолжительность отдыха в этих странах – 12 дней.