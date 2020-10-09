Высший уровень

"Областная газета" рассказывает историю Дома Правительства. Фото: Галина Соловьёва

Как это здание только не называли: и Белым домом, и даже «Зубом мудрости». Нет, скорее, он самый настоящий коренной зуб – выросший крепко, надолго и в нужном месте. Речь, конечно, идёт о здании Правительства Свердловской области на Октябрьской площади, 1. В ближайшее время его ждёт капитальный ремонт для дальнейшей безопасной эксплуатации. Уже даже проведён тендер на разработку проектной документации. И вот, проходя сотый или даже тысячный раз мимо, невольно задумаешься: а что вообще известно про этот Белый дом? Кто его строил? Вроде же с подачи Бориса Ельцина его строили? «Облгазета» решила рассказать полную историю строительства Дома Советов для свердловской власти, который стал самым высоким зданием в городе, построенным во времена СССР. Где когда-то, действительно, работал Борис Ельцин, а строили его удивительные уральские архитекторы и инженеры, нашедшие уникальные решения и буквально спасшие проект.

Идея, идущая не сама по себе

Надо сказать, что в истории Дома Советов есть сразу несколько белых пятен, которые, пусть и по прошествии всего лишь 40–45 лет, восстановить довольно трудно. Но мы всё же попробуем это сделать.

И вот, пожалуй, самое главное из них – откуда вообще возникла идея построить новый дом для свердловской власти?

С 30-х годов прошлого века Свердловский областной комитет КПСС (ранее Уралобком ВКП(б)) находился в большом здании, которое сейчас имеет адрес – проспект Ленина, д. 34. Именно там, на Площади Труда, начинал свой путь Борис Ельцин. Именно там начинается и наша история.

Возможно, что сама идея, в поисках которой мы в прямом смысле ворошили былое, родилась в этих конструктивистских стенах. Возможно, холодной зимой, когда стены здания насквозь продувались ветрами. Не секрет, что качество строительства в конце 20-х – начале 30-х годов оставляло желать лучшего.

Кому именно пришла идея строительства нового дома для уральской власти, так и останется загадкой. Разгадку знали наверняка несколько человек, к примеру, сам Борис Николаевич, Яков Петрович Рябов – первый секретарь Свердловского обкома (с января 1971-го по 1976 год), Геннадий Васильевич Колбин (с 1971-го по 1975-й второй секретарь Свердловского обкома) и ещё несколько людей, которых, к большому сожалению, в живых уже нет.

Такие подробные даты и детали нужны, чтобы понимать одну вещь. Дело всё в том, что строительство Дома Советов, и это в общем тоже ни для кого не секрет, связывают с Борисом Ельциным. Но это лишь часть истории. То есть формулировка «возникшее с лёгкой руки Бориса Ельцина здание обкома КПСС» правдива лишь отчасти, потому что есть одно «но»…

Это «но» заключается в том, что Борису Ельцину, скорее всего, не принадлежала сама идея. На это указывает наша находка, которая датируется… 1972 годом.

Так, в главном печатном органе Союза архитекторов СССР – журнале «Архитектура СССР» – в номере за июль 1972 года появляется, пожалуй, первый проект будущего Дома Советов. Мы специально помещаем его на полосу, чтобы читатель наглядно мог видеть, насколько проект будет похож на оригинал, возвышающийся ныне на Октябрьской площади.

Первое появление будущего Дома Советов. Журнал "Архитектура СССР" за июль 1972 года. Фото: Сканированная 17 страница журнала "Архитектура СССР"

А теперь давайте обратимся к цифрам. Заказчиком здания (это нам потом подтвердят) выступал Свердловский областной комитет КПСС. Борис Ельцин в 1972 году ещё не первый секретарь, а заведующий отделом строительства Свердловского обкома. Вероятно, он не мог на тот момент принять архиважное решение, что уральской власти нужен новый дом (да ещё самый высокий в городе!). По крайней мере, сделать это лично. Тем более запланировать долгосрочное и довольно дорогое строительство.

Возможно, идея принадлежала Якову Рябову. Тем более что на создание самого проекта у архитекторов и инженеров должно было уйти какое-то время, а значит, задумывался он об этом ещё раньше июля 1972 года. Вероятно, Борис Ельцин, как специалист по строительству, участвовал в обсуждениях и высказывал своё мнение.

Отчасти это подтверждает цитата из книги, вышедшей в серии «Жизнь замечательных уральцев» про Бориса Николаевича, где вскользь говорится: «Её возведение [«свечи» на Октябрьской площади] задумывалось раньше». Дальше, правда, отмечается, что Ельцину не нравился проект и изменить он его не мог, но зато мог ускорить строительство. Об этом расскажем чуть позже.

Печатные источники тех времён не сохранили такой (на тот момент) незначительный факт, как «автор идеи». С другой же стороны, нет и чёткого ответа на вопрос – зачем? Не устраивало предыдущее здание? Разрастался аппарат? Хотелось оставить после себя некий памятник? Может, и то, и другое.

Однако нас интересует уже свершившийся факт. Идея была рождена и работа началась.

А архитекторы кто? И… где?

Проектирование здания было поручено ЦНИИЭП зданий культуры, спорта и управления.

Столичный ЦНИИЭП (полное его название Центральный научно-исследовательский и проектный институт типового и экспериментального проектирования зрелищных, спортивных и административных зданий и сооружений) имел весьма богатый опыт в подготовке подобных проектов.

Цирки (к слову, и екатеринбургский), театры, концертные залы, административные здания по чертежам ЦНИИЭПа строились по всему Советскому Союзу. Настоящая жемчужина – Останкинская телевизионная башня.

Будущий Дом Советов разрабатывали архитекторы Михаил Шапиро, Владимир Милашевский, инженер Р. Леонтьев и соавтор, архитектор Г. Павлова.

Журнал «Архитектура СССР» за 1972 год даёт такое описание: «В Свердловском Доме Советов авторы пытались отойти от простых геометрических форм, которые зачастую определяются не функциональными требованиями и художественным видением архитектора, а имеющимся ассортиментом строительных изделий. Композиция здания основана на сильной пластике сдвинутых объёмов рабочих помещений, лифтовых узлов, лестниц. Обогащено и внутреннее пространство построения: все этажи высотного объёма попарно объединены двухъярусными холлами, образующими помещения общественного назначения».

Рассматривая подобные проекты ЦНИИЭПа, ловишь себя на мысли, что архитекторы всё же спроектировали здание 50 на 50. То есть они пытались отойти от простых геометрических форм, но так и не сделали этого до конца.

Неизвестно, утвердили ли проект сразу или требовалась какая-то доработка. Правопреемником интеллектуальной собственности ЦНИИЭПа является существующий ныне ООО «Институт экспериментального проектирования им. Мезенцева», но нужными данными он не располагает. А в самом институте «Облгазете» пояснили, что архивные документы, равно как и оригинальный проект, скорее всего… потеряны при переезде в 90-х годах.

Более того, кажется, что из истории буквально потеряли и целого человека – Михаила Шапиро. Главный архитектор проекта, который, в общем, и придумал внешний вид здания, построенного в центре Екатеринбурга, будто не существовал. Нет, Шапиро, конечно, существовал, но только информации о нём – вообще никакой нет.

К примеру, его соавтор - Владимир Вениаминович Милашевский - окончил МАРХИ, с 1964 года работал в ЦНИИЭПе. Милашевский трудился над проектом Останкинской телебашни и даже был удостоен за это в 1969 году Государственной премии СССР в области науки и техники.

Владимир Милашевский - один из соавторов проекта Дома Советов. Фото: Скриншот журнала "Архитектура СССР" за 1972 год

А что с Шапиро?

Ответ, кажется, кроется в том факте, что в это время Шапиро уехал из Советского Союза (по некоторым данным, в Израиль). И, как, думаю, многие понимают, по законам того времени, его имя если уж не буквально, то фигурально было вычёркнуто из проекта.

Этот деликатный момент нам подтвердил Юрий Михайлович Шиповаленко. Очень важный в нашей истории человек, архитектор, соавтор проекта и руководитель группы проектантов, работавших над строительством будущего Дома Советов. В то же время он трудился в институте «Свердловскгражданпроект».

– Когда стадию «Проект» утвердили, приступили к разработке рабочей документации, – вспоминает Юрий Михайлович. – Сделали сначала проект самого каркаса с фундаментом. По завершении этой стадии Михаил Шапиро уехал за границу. Он руководил группой из нескольких человек. В частности, начальником мастерской был Владимир Вениаминович Милашевский. Но Милашевского пригласили в Госстрой, и проект, по сути, остался без руководителя. А Милашевский, помню, приехал в Свердловск и стал зондировать почву – что и как. Его, естественно, отправили в наш институт – «Свердловскгражданпроект». А дальше было, собственно говоря, «партийное поручение» (смеётся). Тогда и возникла мысль назначить меня преемником проекта.

Таким образом, проект оказался на Урале.

Берег левый, берег правый?

Юрий Михайлович вспоминает, что в Москве разработали проект лишь частично. Предстоял огромный пласт работы.

– Раньше была такая техническая стадия – «Проект». По ней строить, в общем, нельзя. Под моим руководством находилась целая группа, и пришлось разрабатывать всю внутреннюю часть. И не только её: всю облицовку, отделку мрамором, полы, потолки и так далее. Ну и всю смежную часть – отопление, вентиляцию, водопровод, электрика, связь. Огромный объём работы! Помню, мы тогда подсчитали: около 1 500 единиц проектных листов. Конечно, никакой компьютеризации – всё вручную, сами чертили и рисовали.

Мы уже писали, что, эскиз, опубликованный в 1972 году, в принципе похож на готовый вариант. Но Шиповаленко говорит, что для свердловских инженеров и архитекторов, тем не менее, существовало много возможностей для творчества. Внутреннее убранство, внешняя облицовка, но об этом чуть позже.

Однако глобальную идею – здания-памятника для власти трогать было нельзя.

– Это же уникальное здание и должно выглядеть богато, – добавляет Юрий Шиповаленко. – Оно должно было стать воплощением стабильности, устойчивости. По сути дела – это памятник.

После подготовки необходимых документов встал другой вопрос – а где разметить здание?

Дом Советов должен был стать первой свердловской высоткой. В разных источниках, кстати, указывается разная высота. По данным Управления зданиями Правительства Свердловской области, со стилобатом – 89 метров. Юрий Шиповаленко называет другую цифру – 102 метра «с парапетом и возвышающимися венткамерами».

К примеру, шпиль Горсовета тогда достигал высоты 61 метр. Удивительно, высоту Дома Советов переплюнут только в начале нулевых. В 2005 году ЖК «Аквамарин» на Хохрякова «вырастет» со шпилем почти на 93 метра.

Итак, где же построить самое высокое здание в городе?

В те времена архитектурный облик города был важной частью стратегического развития. Надо сказать, что в начале 70-х та часть набережной, где сейчас и стоит Дом Советов, толком застроена не была. Там по-прежнему располагались бывшие купеческие дома с пристройками и особнячки. И у власти на это место были большие виды. Однако не все были сторонниками такой идеи.

Главный архитектор Свердловска Геннадий Белянкин, как он сам сообщает в своих мемуарах, был против правого и предлагал построить Дом Советов на противоположном берегу, на стрелке пруда. Есть версии, что Белянкин писал письма в Москву и даже поспорил по этому поводу с первым секретарём Яковом Рябовым.

Кстати, Белянкин в книге «Я и город. Доминанта моей жизни» пишет именно про Рябова и разговор с ним об этом. И этот факт, наверное, ещё один плюс в копилку той версии, что изначально идея была всё же не Ельцина.

Однако Юрий Шиповаленко говорит, что не слышал, что Белянкин с кем-то спорил и рассказывает свою версию.

– В самом начале, когда появилась идея сделать дом для облисполкома, был объявлен конкурс, и там уже было определено место – пойма Городского пруда. Предложения были всевозможные. В частности, на стрелке у «Динамо». Конкурс не выявил окончательного места. Думаю, что и предложение Белянкина тоже не прошло. Предложений, конечно, было много. Не в последнюю очередь приняли во внимание, что правый берег был уже намечен для ускоренной застройки. Решили, что первой ласточкой и будет Дом Советов. По административной части, связи со службами, тоже решили, что это наиболее выгодное место.

Фотография сделана в первый период строительства. Можно увидеть, что на правом берегу ещё нет никакой застройки. Дом Советов должен был стать первой ласточкой. Фото: Валерий Кораблёв/Архив Президентского центра Б.Н. Ельцина

Место есть, проект готов. В 1974 году строители приступили к делу. На улице 9 Января начали рыть котлован. Для этого потребовалось избавиться от стоящих на этом месте построек. Первым под снос попал каменный дом купца 2-й гильдии Андрея Андреевича Макарова.

С домом Макарова – история отдельная. Тоже полная белых пятен, почти мифическая. Братья Макаровы по меркам дореволюционного Екатеринбурга были, мягко говоря, небедными. Были у них фабрика, магазины (почти торговая сеть, сказали бы сейчас), напротив дома – мельница (и мост сейчас там – Макаровский). С приходом большевиков хозяева дома уехали за границу. С тех пор, как рассказывали очевидцы, в доме находили тайники с драгоценностями. Инна Гладкова в очерке «25 екатеринбургских тайн» пишет о рассказе экскаваторщика, работавшего на сносе, что перед взрывом дом ещё раз прослушали с приборами. И на чердаке нашли ещё один клад в замурованном окне! Фантастика!

Кстати, в ещё не снесённых домах рядом с будущей стройкой разместили группу «Свердловскгражданпроекта», чтобы оперативно решать все вопросы.

«Требования Ельцина – ускорить и ускорить»

Это сейчас бы были «торжественная закладка камня» или «вбивание первой сваи». В то время подобных мероприятий не устраивали. Поэтому, наверное, местная периодика не сохранила точной даты начала строительства.

Стройку поручили коллективу местной организации – СМУ-3, имевшей опыт реализации сложных промышленных проектов. По словам Юрия Шиповаленко, архитекторы и инженеры в то время по-прежнему занимались наполнением здания.

Участники строительства по прошествии лет уже точно не могут сказать, сколько именно возводился «скелет» здания. Да и нам это не очень интересно. Тут важен другой момент – 1976 году Яков Рябов уезжает на повышение в Москву. А первым секретарём Свердловского обкома КПСС становится Борис Ельцин.

Именно здесь начинается новая глава в истории Свердловской области и Дома Советов: Ельцин активно просит ускорить строительство, а также вносит свои поправки в уже готовый проект.

– Он всё контролировал. Можно сказать, что полноценно занимался этим объектом, – рассказывает Юрий Шиповаленко. – Как минимум раз в месяц были оперативки со строителями, проектантами и заказчиком. Борис Николаевич там всегда присутствовал. А его представитель – Олег Иванович Лобов (на тот момент заведующий отделом строительства. – Прим. «ОГ») – всегда был в штабе.

Известно, что Борис Ельцин решил буквально поменять местами облисполком и обком. Борис Николаевич на ходу сказал, что облисполком должен быть этажами выше обкома. Архитекторы переделали проект. Кабинет первого секретаря Свердловского обкома КПСС спроектировали на 15-м этаже.

– Они все были энергичные, деятельные – Ельцин, Лобов. Вы среди тысяч человек не найдёте таких. Внимание уделяли всему, в том числе и проектировщикам, сейчас такого не встретишь, – рассказал нам бывший главный инженер института «Свердловскгражданпроект» Геннадий Котлов, также работавший над строительством Дома Советов и занимавшийся вопросами конструирования и прочности здания.

1979 год. Закачивается облицовка здания. Юрий Шиповаленко отмечает, что для создания плит потребовалось огромное количество мрамора. «Мы тогда прикинули: по выработке около 1,5 гектара» Фото: А. Лобов/Книга «Свердловск: Перспективы развития до 2000 года»/Среднеуральское книжное издательство, 1982

Другая сложность возникла в деньгах – проект начал дорожать. Неизвестно, если бы не пробивной характер Бориса Ельцина, насколько затянулось бы строительство. Он взял всё в свои руки и начал действовать.

– Денег стало не хватать, и приходилось сдвигать сроки ввода, – продолжает Шиповаленко. – И оперативки тогда стали жёсткими – гром и молнии. Требования Ельцина были – ускорить и ускорить. А возможностей таких не было. Помню, что я лично по результатам этих оперативок направлялся в командировки не только по области, но и по стране. Например, отправили как-то в Саратов за стеклом, потом в Нефтекамск. Борис Николаевич давал команды чётко и жёстко. Такой у него характер.

Сам Борис Ельцин в своих мемуарах «Исповедь на заданную тему» об этом периоде пишет так: «Вообще, мой стиль работы называли жёстким. И это правда. Я требовал от людей чёткой дисциплины и выполнения данного слова. Бранные слова нигде не употреблял и свой громкий и зычный голос тоже старался на людей не повышать, моими главными аргументами в борьбе за дисциплину были собственная полнейшая отдача работе, постоянная требовательность и контроль, плюс вера людей в справедливость моих действий».

Дом стал белый – на уровне патента

Когда «скелет» здания был готов, возник другой вопрос: как оно будет выглядеть внешне? Чем его облицовывать? Ведь Белый дом, который виден из многих точек города и является одним из символом уральской столицы, мог стать… зелёным.

Дело в том, что у архитектора Шапиро ещё в 70-х годах была идея: раз столь высокое здание вырастет на Урале, то и внешне оно должно олицетворять Урал. И почему бы не облицевать его малахитом?

– Я слышал эту версию, но, думаю, она чересчур натурализирована, – рассуждает Юрий Шиповаленко. – Да и малахит… Сколько бы его потребовалось? Огромное количество! Откуда столько взять? На что-то заменять? На бутылочное стекло? Слава богу, что отказались. Да и позиция Бориса Николаевича была такой – нужен мрамор.

Юрий Шиповаленко также говорит, что сделать дом белым думали ещё в Москве, но «точка не была поставлена». Да и на стадии планирования возникла сложность: как облицевать такое высокое здание мрамором?

– Конечно, возник вопрос: как это выполнить? Здание 90 метров – это высоко, – комментирует решение Юрий Михайлович. – Например, здание ТЮЗа свердловского облицовывали мрамором когда-то, но он потом начал отслаиваться и потребовалась реконструкция.

Тогда уральским архитекторам и инженерам пришла в голову мысль: нужно сделать готовую панель и навешивать её уже на железобетонный каркас. То есть не пытаться каким-то образом наклеивать мрамор на высоте – он может отклеиться – а делать специальную плиту, облицованную в заводских условиях. Дальше следовал железобетонный каркас и всё заливалось керамзитобетоном.

– Этот способ практически на уровне патента – панели, облицованные мрамором. Вместе с ленинградскими коллегами разрабатывали, – Юрий Шиповаленко и сейчас гордится этим решением. – Специальная система – навешивать панели уже с заводской облицовкой. Это дало огромное преимущество в долговечности и решило задачу – как сделать Дом белым. Да и сколько лет прошло, а панели стоят!

Вблизи можно хорошо разглядеть мраморные панели. Фото: Галина Соловьёва

Готовую панель везли на стройку и крепили на каркас, – продолжает Геннадий Котлов. – Навешивались они поэтажно. Мы даже подавали заявку на патент, но нам сказали, что кто-то раньше это сделал на Украине. Сейчас уже точно не знаю, была там такая система или нет.

Для создания плит потребовалось огромное количество мрамора. «Мы тогда прикинули – около 1,5 выработки гектара мрамора надо. И вот представьте, что нужно было бы столько малахита», – иронизирует Шиповаленко.

Горную породу, кроме Урала, повезли из Забайкалья, Туркменистана. Гранит, необходимый для стилобата – верхняя часть ступенчатого цоколя – привезли из Финляндии.

– Стилобатная часть сделана из материала финских месторождений. Окантовка, кстати, выполнена красным финским гранитом, а сам стилобат – нашим, уральским гранитом, серым. Отправляли из Финляндии, а полировали уже на Урале, – продолжает Юрий Шиповаленко. – Стилобатную часть разрабатывали полностью в Свердловске. Мы предложили сделать её целиком из финского гранита – красную. Олег Иванович Лобов сказал: будет казаться, что здание стоит на крови. И дал нам понять, что эту идею не следует воплощать. Красной в итоге осталась только парапетная часть.

Оригинальный интерьер Дома Советов. Середина 1980-х годов Фото: Валерий Кораблёв/Архив Президентского центра Б.Н. Ельцина

К лету 1979 года установку мраморных плит почти закончили – доделывали крышу. Началась внутренняя отделка.

Личная просьба Ельцина

Про внутреннюю отделку, разработанную в Свердловске, Юрий Шиповаленко говорит два слова: приходилось кувыркаться…

– К примеру, конференц-зал. Была нарисована коробка на этом месте и больше никаких решений. А это же целое хозяйство. Там своя акустика, отделка, подсобные помещения. Всё приходилось прорабатывать. А облисполком как заказчик выписал очень много материалов по каталогам финской фирмы «Фексима». Ткани, светильники и многое другое. А куда их применять – никто не мог сказать. Потом уже вошли в тему.

Геннадий Котлов добавляет, что трудности возникли даже с установкой внутренних перегородок.

– Здание насыщено всякой аппаратурой, которая размещалась под полом. И иногда бывало так, что внутренние перегородки поставить было нельзя, потому что там лежали провода. Поэтому, по нашему предложению, перегородки были подвешены к перекрытиям.

Обустроить предстояло 24 этажа (24-й был техническим). Самый важный их них, конечно, 15-й. В архиве Ельцин Центра* сохранился оригинальный проектный лист этого этажа. Большой кабинет полагался первому секретарю – 57 квадратных метров. Тут же располагались второй секретарь, помощники, приёмные кабинеты, буфет и зал заседаний бюро обкома КПСС.

Кабинет Бориса Ельцина располагался на 15 этаже. Сейчас это кабинет главы региона - Евгения Куйвашева. Фото: Алексей Кунилов

Юрий Михайлович Шиповаленко раскрывает один интересный момент, о котором лично попросил у него Борис Ельцин.

– Борис Николаевич потребовал, чтобы у него был персональный лифт в его служебную комнату. Ну… Пришлось встраивать лифтовую шахту. Чтобы не сковывалось его перемещение – ему нужен свой выход.

Большое внимание уделялось и противопожарной безопасности.

– Помню, что круглосуточно дежурили пожарные, – добавляет Юрий Шиповаленко. – Требования были высокие, здание такое – первый уровень ответственности.

Видно… окрестности Первоуральска

Это бы сейчас у такого грандиозного здания было торжественное открытие. Но не в начале 80-х. И местная периодика тех лет опять же не сохранила конкретной даты.

А дело вот в чём: здание вводили по частям. Какие-то этажи уже функционировали, на других ещё шла отделка. Скоростные лифты (настоящая новинка для такого здания!) ещё налаживали и они не всегда ходили. Рабочие преодолевали расстояние пешком. Кстати, лифты были отдельно для обкома и облисполкома и останавливались они не на всех этажах. Это сохранилось и до наших дней.

– Я помню, как Борис Николаевич много работал. Целыми сутками, ночевал даже. А параллельно ещё отделывались залы, столовая, – вспоминает Юрий Шиповаленко.

Заключительным аккордом должен был стать флаг почти на 90-метровой высоте.

– Когда нужно было разместить флаг, не думали, что так высоко будет, – резюмирует Шиповаленко. – Хотели где-то посередине, на одной из плоскостей. Но решили ставить на самом верху. Поднялись на эту площадку, искали долго место, где крепить. В хорошую погоду было видно окрестности Первоуральска… Дико интересно!

Сейчас над зданием Правительства Свердловской области также реет флаг. Уже Российской Федерации. Фото: Алексей Кунилов

Полноценно сотрудники аппарата начали обживать здание после новогодних праздников 1984 года. В конце января – начале февраля оно уже функционировало полностью.

– От Ельцина я не слышал фразы: мне нравится или мне не нравится здание, – добавляет Юрий Шиповаленко. – Из-за того, что оно вводилось частями, торжественности не было.

Борису Ельцину с «официального» открытия суждено было отработать чуть больше года – в апреле 1985 Борис Николаевич перебрался в Москву. В кабинет на 15-м этаже заехал Юрий Владимирович Петров.

Через шесть лет не стало и свердловского обкома.

Другое по характеру

Время прошло. Исполнительная власть Свердловской области располагается в этом уникальном здании и по сей день. Кабинет главы региона Евгения Куйвашева также располагается на 15-м этаже. Здесь по-прежнему идут встречи и совещания, решаются важнейшие вопросы Свердловской области.

«ОГ» в истории Дома Советов «Областная газета» когда-то тоже располагалась в здании Дома Советов. Там же в 1990 году был подготовлен первый номер «За власть Советов» – издания, которое впоследствии будет переименовано в «Облгазету». Обозреватель отдела «Общество» Рудольф Грашин, который работает в газете дольше всех – с 1990 года, вспоминает, что редакция располагалась сначала на 12-м этаже. – Газета учреждалась Советом Народных Депутатов, и мы располагались в подъезде облсовета (в здании до сих пор два подъезда. – Прим. «ОГ»), – вспоминает Рудольф. – А потом нас перевели на почти технический этаж – 23-й. Туда даже лифты не ходят. Ехали до 22-го и дальше поднимались пешком по лестнице. Рудольф вспоминает, что ещё в 1990-м в здании чётко были разделены обком и облисполком. «И единственное место, где мы все встречались – была столовая», – добавляет он. Уже на 23-м этаже редакция занимала четыре комнаты. Там газета стала «Областной» и с сентября 1992 года начала выходить три раза в неделю. Впрочем, газета находилась в Белом доме недолго. В 1994 году редакция переехала из здания на Октябрьской площади в здание, которое расположено на улице Малышева, 101, где и находится по сей день. А сейчас в здании Правительства на 23-м этаже располагается Совет муниципальных образований Свердловской области.

А белый мрамор всё также притягивает взгляд людей. Здание правительства Свердловской области хоть и разменяло четвёртый десяток, но выглядит в ряду своих высоких и застеклённых соседей достойно.

Геннадий Котлов (слева) и Юрий Шиповаленко. Фото: Артур Селезнев/Архив Президентского центра Б.Н. Ельцина

– Я когда увидел окончательный облик – настало ощущение удовлетворения. Практически пять лет моей жизни ушло на это. Ежедневной и плотной работы, – говорит Юрий Шиповаленко. – Делали тогда на совесть. Тем более что постоянный надзор. Призывающий, я бы сказал, и результат был шедевральный.

Кстати, уже после распада СССР здание действительно проверили на прочность. Ужасным и варварским методом. По Дому правительства 10 июня 1993 года бандиты выстрелили из гранатомёта. «Областная газета» спустя время писала, что «стреляли, естественно, не с целью разрушить или поджечь здание, а – напугать». Граната попала в пилон между 7-м и 8-м этажами в юго-западной части дома и взорвалась снаружи здания. Граната была учебно-боевой. Мраморная плита пострала, но не сильно.

Внутри здания уже прошёл ремонт. Но оказавшись там, до сих пор поражаешься решениям свердловских архитекторов. Между этажами сделаны специальные пространства, чтобы «дышалось». Акустика конференц-зала такая, что и без микрофона слышно даже на последнем ряду, что говорят с трибуны. Большие окна. Что уж говорить про вид из них – весь город как на ладони.

Интерьеры здания Правительства. Октябрь 2020 года. Фото: Алексей Кунилов

– Сейчас бы такое здание не построили, – заключает Юрий Михайлович Шиповаленко. – Уже курс другой и по характеру оно было бы иным. А Дом Советов будто крепко опирается на землю.

*Редакция "Областной газеты" благодарит за помощь в подготовке текста Президентский центр Б. Н. Ельцина, Юрия Шиповаленко, Геннадия Котлова, "Уралгражданпроект", ГКУ СО "Управление зданиями Правительства Свердловской области" .

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