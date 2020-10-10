История Дома правительства, транзитный хаб в Кольцово и секреты подготовки плодовых деревьев к холодам: самое интересное в номере «Облагазеты» за 10 октября

В свежем номере «Областной газеты» вы найдёте самые важные новости о жизни в стране, Свердловской области и Екатеринбурге.

Здание Правительства области на Октябрьской площади, 1 в ближайшее время ждёт капитальный ремонт. «Облгазета» решила рассказать полную историю строительства Дома Советов для свердловской власти, который стал самым высоким зданием в городе, построенным во времена СССР.

Власти Свердловской области подключились к реализации проекта по созданию компанией Red Wings ключевого транзитного хаба в Кольцово. Правительство готово субсидировать перелёты по 20 направлениям. Во сколько обойдётся развитие региональных авиаперевозок и как пассажиров хотят замотивировать летать через Екатеринбург.

В конце сентября закончились сроки предоставления кредитных каникул из-за коронавируса. В Свердловской области за полгода льготой воспользовались более 7,5 тысячи граждан и предпринимателей. Чем закончились кредитные каникулы для жителей региона.

Скоро зима, и об огороде можно будет забыть на полгода. Но перед этим плодовые деревья, ягодники и декоративные кустарники необходимо подготовить к зимовке. О том, как правильно это сделать, журналисту «Облгазеты» рассказал ведущий инженер Уральского сада лечебных культур имени Вигорова Павел Мартюшов.