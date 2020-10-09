Проверки Роспотребнадзора и новый максимум суточной заболеваемости COVID-19 в России: главные новости

В России зафиксирован новый рекорд с начала пандемии по числу заражений коронавирусом за сутки. Фото: Павел Ворожцов.

Добрый вечер! "Областная газета" подводит итоги дня и делится с вами главными новостями к этому часу.

Сотрудники Управления Роспотребнадзора Свердловской области выявили нарушения санправил на автотранспортном предприятии уральской столицы ООО "Декар-Бас", в связи с чем его работа была приостановлена до решения суда. Компания обслуживает автобусные маршруты №039, 045, 054, 056, 46, 63. Как стало известно позже, несмотря на предписания надзорного ведомства, все автобусы предприятия вышли на маршруты в соответствие с графиком. В мэрии Екатеринбурга отметили, что решение о продолжении работы автобусов было принято на основании того, что отмеченные нарушения были устранены. В Роспотребнадзоре назвали это решение нарушением.

В России зафиксирован новый рекорд с начала пандемии по числу заражений коронавирусом за сутки. За прошедшие 24 часа COVID-19 подхватили 12 126 россиян. Предыдущий максимум – 11 656 – зафиксировали 11 мая. В Свердловской области количество инфицированных также продолжает расти - сегодня оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил о 191 новом пациенте с COVID-19.

Утром Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ о роспуске правительства и принятии отставки премьер-министра страны Кубатбека Боронова, который подал заявление после проведения парламентских выборов и последовавших за ними массовых протестов. При этом все члены кабмина продолжат выполнять свои обязанности до формирования нового состава Правительства. Чуть позднее глава государства ввёл на территории Бишкека чрезвычайное положение в связи с возникшими массовыми беспорядками после проведения парламентских выборов. Он продлится с 20:00 9 октября до 08:00 21 октября.

Лауреатом Нобелевской премии мира в 2020 году стала Всемирная продовольственная программа. Ей присудили награду "за попытки борьбы с голодом, за вклад в улучшение условий для установления мира на территориях, охваченных конфликтами, а также за деятельность в качестве движущей силы по предотвращению использования голода в качестве орудия ведения войны".