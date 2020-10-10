На Среднем Урале скончались ещё 6 человек с COVID-19

В Свердловской области скончались ещё шесть пациентов с подтверждённым коронавирусом. С начала пандемии число летальных исходов достигло 646.
Эту информацию обнародовали федеральный и региональный оперштабы по борьбе с инфекцией. Накануне стало известно ещё о семи погибших с COVID-19.
Сегодня сообщается об ещё 198 заболевших коронавирусом. Общее число инфицированных на Среднем Урале составляет почти 31 тысячу. На лечении находятся более 7 тысяч человек, том числе более 100 пациентов - в тяжёлом состоянии.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале