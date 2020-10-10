Показываем и рассказываем, как проходит ярмарка в Екатеринбурге в условиях пандемии

Традиционно пользуются спросом орехи, сухофрукты, башкирский мёд, специи из Абхазии. Фото: Павел Ворожцов

В центре Екатеринбурга развернулась традиционная ярмарка выходного дня. Рассказываем, что можно найти в торговых палатках, за чем туда идут горожане и как соблюдаются противоэпидемические меры.

Парковку на площади 1905 года закрыли ещё вечером в пятницу, чтобы предприятия и фермерские хозяйства успели обустроить торговые ряды. Посетителям предлагается оставлять машины на ближайших улицах - Урицкого и Володарского. Парковка напротив мэрии снова станет доступна для автомобилистов только с 19:00 11 октября.

На входе на ярмарочную площадь дежурят охранники, которые требуют, чтобы гость одевал маску, и предлагают воспользоваться антисептиком. Продавцы работают строго в масках, а вот перчатки, как подметил фотокорреспондент "Облгазеты", используют далеко не все. Кроме того, не у каждой торговой палатки соблюдается социальная дистанция.

Фото: Павел Ворожцов

Несмотря на действие ограничительных мер и прохладную пасмурную погоду покупателей на ярмарке хватает. Особой популярностью у екатеринбуржцев и гостей города пользуются мясные и молочные лавки. Очереди к ним начали выстраиваться ещё утром. Свежее мясо в эти выходные привезли, в том числе из Верхотурья и Башкортостана.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Традиционно пользуются спросом орехи, сухофрукты, башкирский мёд, специи из Абхазии, рыба копчёная, вяленая и свежая. На ярмарке всё ещё можно встретить местные ягоды (клубнику, чернику, облепиху, красную смородину), грибы (опята, лисички), овощи, маринады, фрукты (яблоки, дыни), а также рассаду.

"Покупателей рассады уже мало. Сегодня покупали кусты смородины, ведь осенние месяцы (сентябрь, октябрь) наиболее подходящие для её посадки в саду", - рассказала "Облгазете" одна из предпринимательниц.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

На ярмарке представлены и сезонные изделия - тёплые шапки, варежки, шали, валенки и тапочки. Есть также кожаные и берестяные изделия. Любителей сладостей порадуют ватрушки и шаньги, торты и пирожные, приготовленные по рецептам русских и татарских пекарей.

Добавим, что ярмарка в Екатеринбурге работает в субботу и воскресенье с 9:00 до 17:00.

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Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов