Евгений Куйвашев и Людмила Бабушкина поздравили уральских работников сельского хозяйства

День работника сельского хозяйства отмечается в этом году 11 октября. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель Законодательного Собрания региона Людмила Бабушкина поздравили работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Профессиональный праздник отмечается в этом году 11 октября.

Поздравление первых лиц региона опубликовано во вчерашнем номере «Областной газеты». В обращении к сельхозпроизводителям губернатор отметил, что агропромышленный комплекс Свердловской области продолжает уверенно развиваться, обеспечивая продовольственную безопасность региона.

«По итогам первого полугодия 2020 года индекс производства продукции сельского хозяйства вырос на 4 процента, а в производстве пищевых продуктов по итогам 8 месяцев 2020 года увеличился на 2,5 процента», - подчеркнул глава региона, отметив, что Свердловская область входит в десятку лучших субъектов РФ по производству молока, яиц и картофеля, а также является одним из лидеров по производству мяса и птицы в УрФО.

Евгений Куйвашев также напомнил, что в настоящее время свердловские аграрии завершают уборочную кампанию. По предварительным результатам, на начало октября уже заготовлено свыше 93 процентов кормов, собрано 96 процентов зерновых и зернобобовых культур, продолжается уборка картофеля и овощей открытого грунта.

Губернатор отметил, что пищевая и перерабатывающая промышленность области объединяет более 800 предприятий, в которых трудится около 23 тысяч человек.

Также, в регионе успешно реализуется региональный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса». В минувшем году экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья вырос на 21 процент.

Евгений Куйвашев поблагодарил тружеников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности за весомый вклад в развитие экономики региона, укрепление здоровья и повышение качества жизни уральцев.

Людмила Бабушкина отметила, что в Свердловской области законодательно закреплены существенные налоговые льготы, положительно влияющие на деятельность агропромышленного сектора экономики.

«Совместная конструктивная работа законодательной и исполнительной ветвей власти Свердловской области направлена на создание благоприятных условий для развития сельскохозяйственной отрасли», - заявила председатель регионального Заксобрания, добавив, что за 2019 год на государственную поддержку агропромышленного комплекса в виде субсидий выделено более четырёх млрд рублей.