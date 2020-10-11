Скончались ещё пятеро свердловчан c COVID-19

Общее число жертв заболевания на Среднем Урале достигло 651. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие стуки в Свердловской области скончались пятеро пациентов с COVID-19, Общее число жертв заболевания на Среднем Урале достигло 651.

Данные о пяти летальных исходах подтвердили в федеральном и региональном штабах по борьбе с инфекцией.

«Зарегистрировано пять случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 651», - говорится в сообщении регионального оперштаба.

Добавим, что за сутки коронавирус подхватили 209 свердловчан. Общее число инфицированных на Среднем Урале составляет превысило 31 тысячу.

Накануне сообщалось о шести жертвах заболевания.