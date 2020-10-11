В Екатеринбурге предстанет перед судом серийный похититель иномарок

Обвиняемый отдавал предпочтение машинам зарубежного производства. Фото: УМВД Екатеринбурга

В Екатеринбурге полиция направила в суд уголовное дело о серийном похищении автомобилей. Мужчину обвиняют в четырёх кражах машин в уральской столице.

Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, на скамье подсудимых окажется местный житель 1975 года рождения. Обвиняемый отдавал предпочтение машинам зарубежного производства. По версии следствия, в период с апреля по июнь 2020 года злоумышленник похитил три «Kia Rio» и один «Hyundai Solaris».

Все преступления были совершены с помощью специального оборудования: электронного блока управления двигателем и механического устройства для взлома автомобильных замков. Угнанные машины обвиняемый перегонял в гараж-отстойник, а затем продавал. Общий ущерб гражданам от действий угонщика составил около 2,2 млн рублей. Поймать злоумышленника удалось в ночь на 15 июня. Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Екатеринбургу установили местонахождение гаража-отстойника на ул. Фигурной в посёлке Совхозном. При задержании злоумышленник оказал сопротивление.

В ходе осмотра гаража, кроме угнанного автомобиля Kia был обнаружен комплект номеров, снятых с других угнанных машин, а также личные вещи владельцев этих авто.

Материалы уголовного дела, возбуждённого по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража), переданы в Чкаловский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому может грозить наказание вплоть до 6 лет лишения свободы.