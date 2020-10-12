Свердловские почтовики заявили о начале высокого посылочного сезона

Жители региона должны получить около 900 тыс. отправлений. Фото: Макрорегион Урал АО «Почта России»

Свердловские почтовики зафиксировали в октябре двукратное увеличение объёмов входящих международных посылок. Жители региона должны получить около 900 тыс. отправлений, что в два раза превышает объёмы сентября.

Как сообщает пресс-служба Макрорегион Урал АО «Почта России», рост входящей внутренней и международной почты наблюдается в течение последних четырёх месяцев. Ежемесячно поступление внутренних посылок увеличивалось на 4%, а международных отправлений – на 13%. По прогнозам экспертов, в ближайшие месяцы рост продолжится. Ожидается, что до конца года в Свердловскую область поступит около 3,1 млн международных посылок.

Для успешного прохождения пикового периода Почта России мобилизовала все кадровые, технические и транспортные ресурсы. В частности, в месте международного почтового обмена в Кольцово вдвое увеличена производительность труда за счёт автоматизации таможенного контроля и внедрения технологии электронного обмена информацией по международным отправлениям между участниками рынка трансграничной торговли.

Напомним, ранее в начале августа сообщалось, что вСвердловской области почти в 1,5 раза увеличился почтовый автопарк. На фоне коронавируса уральцы стали вдвое чаще пользоваться услугами курьеров Почты России.