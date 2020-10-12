Отдалённые населённые пункты региона перепишут первыми

Впервые в истории перепись населения "обкатают" в цифровом формате. Фото: Алексей Кунилов

В ноябре в Свердловской области стартует Всероссийская перепись населения в труднодоступных населённых пунктах. Первыми опросят жителей четырёх муниципалитетов.

Перепись населения в России пройдёт с 1 по 30 апреля 2021 года, но в отдалённых и труднодоступных территориях она уже началась. С октября переписчики приступили к работе в Сибири и на Крайнем Севере, а с ноября к ним присоединится и Средний Урал.

«Первыми участие в переписи примут жители Махнёвского муниципального образования и Байкаловского муниципального района – здесь перепись состоится в ноябре 2020 года. В декабре будут переписаны жители труднодоступных населённых пунктов Ивдельского и Тугулымского городских округов. В этот период перепись населения пройдёт в 29 населённых пунктах», – приводит департамент информполитики области комментарий руководителя Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям Елены Кутиной.

Всего же до 30 июня перепишут жителей 100 отдалённых населённых пунктов – это деревни в Таборинском районе, Гаринском, Сосьвинском, Серовском городских округах и других муниципалитетах.

– К переписи готовы – порядок в адресном хозяйстве навели, недостатка в переписчиках нет, в ближайшее время дадим в районной газете информацию для жителей, – рассказал «Облгазете» глава Байкаловского района Алексей Жуков. – Начнём с трёх труднодоступных населённых пунктов на левом берегу реки Ницы – деревень Яр, Боровикова и Красный Бор. В этом году в связи с коронавирусом переписчики будут работать в масках и перчатках и пользоваться антисептическими средствами.

Ещё одним новшеством переписи-2020 станут электронные планшеты российского производства, данные с которых автоматически загружаются в систему, что позволит, во-первых, ускорить сбор данных, во-вторых, отслеживать подготовку и ход переписи в режиме реального времени. Как ранее рассказывал заместитель руководителя Росстата Павел Смелов, устройства выдерживают суровые морозы и могут несколько дней работать без подзарядки. Но, как сообщили в Свердловскстате, в регион такие планшеты ещё не поступили, поэтому в районах-первопроходцах перепись, скорее всего, будет проводиться по старинке – с бумажными бланками.

Кроме того, жители смогут сами заполнить электронный переписной лист на портале госуслуг либо прийти на один из переписных участков (например, в многофункциональный центр «Мои документы»).

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