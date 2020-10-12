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12 октября 2020, 17:05

Главой департамента лесного хозяйства по УрФО стал Олег Сандаков

Олег Сандаков

Главой Департамента лесного хозяйства по УрФО стал Олег Сандаков. Фото: сайт Рослесхоза.

Олег Сандаков возглавил департамент лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу. Сегодня он был представлен коллективу и приступил к работе в окружном лесном ведомстве.

Ранее Олег Сандаков возглавлял Департамент лесного хозяйства Свердловской области и был заместителем регионального министра природных ресурсов и экологии.

По данным департамента лесного хозяйства по УрФО, исполняющий обязанности начальника департамента Сергей Куплевацкий назначен замначальника департамента. В сентября "Областная газета" встретилась с ним и узнала, как развивается лесное хозяйство на Среднем Урале и перейдут ли государственные леса в частные руки. Подробнее об этом читайте здесь.

Досье

Олег Сандаков родился в 1965 году в Свердловске. В 1991 году окончил Уральский лесотехнический институт, а в 2002 – Уральский государственный экономический университет.

Свою трудовую карьеру начал в Шалинском межхозяйственном лесхозе замдиректора по строительству. Позже работал в транспортной инспекции, администрации районного посёлка Шаля и Шалинского района. С 2004 по 2015 годы возглавлял муниципалитет. За успехи в должности главы муниципалитета награждён орденом «За заслуги перед отечеством» II степени.

В течение последних пяти лет Олег Сандаков руководил департаментом лесного хозяйства Свердловской области. В 2019 году после того, как областное лесное ведомство вошло в состав регионального министерства природных ресурсов и экологии, также был замминистра природных ресурсов.

Областная газета Свердловской области

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