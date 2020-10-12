На «Горе Белой» появятся швейцарские подъёмники

Фото: Алексей Кунилов. Пока подробности сотрудничества стороны раскрывать не стали.

Соглашение о сотрудничестве со швейцарской компанией Bartholet Maschinenbau AG было подписано сегодня в рамках визита на Урал заместителя чрезвычайного и полномочного посла Швейцарии в России Тобиаса Привителли. Напомним, что данная фирма реализует свои проекты в Москве. Один из них - канатная дорога длиной 700 метров через Москва-реку (от "Лужников" до Воробьёвых гор).

- Мы первый раз с марта в командировке, из-за пандемии у нас не было возможности ездить. Решили сразу поехать в Екатеринбург, потому что понимаем, что для швейцарских предприятий это приоритетный регион. Сегодня сюда приехали 10 самых крупных компаний Швейцарии, - сообщил Тобиаса Привителли.

Фото: Павел Ворожцов

Тобиас Привителли и Алексей Орлов обсудили сотрудничество Свердловской области и Швейцарии. Фото: Павел Ворожцов

Первый замгубернатора Алексей Орлов, отметил, что перед правительством стоит задача - сформировать полноценный туристический кластер на "Горе Белой":

- Мы надеемся, подписав соглашение с Bartholet, привлечь мощности предприятия, чтобы проект был успешно реализован.

Как пояснил «ОГ» Дмитрий Сидорович, гендиректор российского филиала компании, сейчас разработан технологический проект для «Горы белой», однако о конкретных сроках реализации говорить пока рано.

- Мы готовы начинать стройку хоть завтра, но сейчас необходимо решить вопросы по проектированию, и, конечно, важно политическое участие в этом проекте, - объяснил он.

Сейчас компания прорабатывает разные варианты работы с «Горой белой», в том числе в рамках государственно-частного партнёрства и через концессионное соглашение.