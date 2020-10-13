Нижние Серги продолжают восстановление, перепись уже начинается, «Автомобилист» выигрывает и Дацюк творит чудеса: самое интересное в номере «Облгазеты» за 13 октября

Доброе утро, дорогие читатели! Знакомим вас со свежим номером газеты.

В Нижних Сергах до сих пор продолжаются восстановительные работы после сильнейшего паводка, который обрушился на город 21 июля. В тот день вышли из берегов сразу несколько рек и стихия буквально сносила всё на своём пути. Уже больше 80 дней в Нижних Сергах режим ЧС. Но в город постепенно приходит в себя. Что удалось восстановить – рассказал «Облгазете» мэр Нижних Серёг Андрей Чекасин.

Кстати, а уже в ноябре в Свердловской области стартует Всероссийская перепись населения в труднодоступных населённых пунктах. Первыми опросят жителей четырёх муниципалитетов. Перепись населения в России пройдёт с 1 по 30 апреля 2021 года, но в отдалённых и труднодоступных территориях она уже началась. Переписывать людей будут с помощью специальных планшетов.

На прошлой неделе комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию гордумы Екатеринбурга отклонила новую редакцию правил землепользования и застройки, которые касаются «точечной застройки». Ситуация приобрела резонанс в СМИ после того, как Гильдия строителей Урала в ответ на решение депутатов заявила, что выходит из всех совещательных органов, созданных совместно с мэрией.

Теперь к новостям спорта: «Автомобилист» вновь выигрывает. На этот раз повержен челябинский «Трактор», благодаря чему «Автомобилист» вырвался на первое место в Восточной конференции. Обратите внимание на 42-летнего Павла Дацюка: Павел в 15 стартовых матчах сделал 13 голевых передач (лидер КХЛ), забросил пять шайб и находится на втором месте в списке бомбардиров лиги. Феноменально!

В Москве же завершился второй этап Кубка России по фигурному катанию. Счастливые обладатели билетов в «Мегаспорт» (как и многомиллионная экранная аудитория) остались довольны: все увидели долгожданное противостояние команд Тутберидзе и Плющенко.

Завершим новостями культуры: проект скульптора Константина Грюнберга признан победителем конкурса на разработку эскиза горельефа для Исторического сквера, объявленного администрацией Екатеринбурга. Он будет установлен к 300-летию Екатеринбурга и станет продолжением уже существующей на подпорной стенке плотины композиции, которая появилась в ходе реконструкции 1972–1973 годов.