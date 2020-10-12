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12 октября 2020, 20:17

Продление ограничений по COVID-19 и сроки осенних каникул: важное за день

Продление ограничений по COVID-19

Продление ограничений и сроки осенних каникул: важное за день. Фото: Павел Ворожцов.

Добрый вечер! "Областная газета" подводит итоги уходящего дня и рассказывает о главных новостях.

♦ Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о продлении ограничительных мер в регионе ещё на две неделидо 26 октября. В документе также прописаны требования по профилактике распространения коронавируса на рабочих местах. В частности, предлагается не допускать до работы свердловчан с признаками ОРВИ.

♦ Сегодня также стали известны даты осенних каникул-2020 в школах Среднего Урала. Большинство учащихся отправятся отдыхать с 26 октября. Остальные – со 2 ноября. При этом каникулы во всех учебных заведениях продлятся не более недели.

♦ В уральскую столицу из Ярославля привезён тропический енот кинкажу. Сейчас новый питомец Екатеринбургского зоопарка находится на 30-дневном карантине. По истечении данного срока его смогут представить посетителям. Предположительно, зверёк был привезён в качестве подарка на 90-летие зверинца.

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