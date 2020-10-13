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Общество
13 октября 2020, 08:36

Естественная убыль населения в Свердловской области составила 11,8 тысячи человек

Новорожденный ребёнок

За август родились почти 4 тысячи детей, скончались по разным причинам около 5 тысяч уральцев. Фото: Алексей Кунилов

За январь-август на Среднем Урале родились 29 196 детей, что почти на 2,5 тысячи меньше, чем за 8 месяцев прошлого года. Скончались 41 048 свердловчан - на 2,2 тысячи человек больше к аналогичному периоду 2019 года.

Рост естественной убыли населения составил более 60%. Она учитывает рождаемость и смертность, но не учитывает миграционные процессы. Если в январе-августе прошлого года естественная убыль составляла 7 290 человек, то в этом году - увеличилась до 11 852. Такие данные приводит Свердловскстат.

По данным за семь месяцев, в Свердловской области на свет появились 25 204 младенца, скончался 36 161 человек. Таким образом, за август родились почти 4 тысячи детей, скончались по разным причинам около 5 тысяч уральцев.

Коронавирус с начала пандемии унёс жизни 655 свердловчан.

Областная газета Свердловской области

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