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Общество
13 октября 2020, 15:16

ПФР получит 941 миллиард на выплаты страховых пенсий и пособий

Пенсионное удостоверение и деньги

Денежные средства пойдут на выплаты страховых пенсий и пособий. Фото: Владимир Мартьянов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Минфину России 941,4 млрд рублей. Деньги будут предоставлены в качестве межбюджетного трансферта Пенсионному фонду.

Средства выделяются из резервного фонда кабмина и будут направлены "на обязательное пенсионное страхование, имея в виду обеспечение 100-процентного исполнения обязательств по выплате страховых пенсий и пособий, законодательством Российской Федерации".

Минфину РФ предстоит отчитаться об использовании бюджетных ассигнирований до 1 февраля.

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Ранее стало известно, что в следующем году бюджет Пенсионного фонда составит 9,6 трлн рублей. На выплаты пенсий направят 8,4 трлн рублей, в том числе 7,8 трлн на страховые пенсии.

Публикуем распоряжение, размещённое на интернет-портале правовой информации:

Фото: документ
Областная газета Свердловской области

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