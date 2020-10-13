«Неделя моды» в Екатеринбурге ушла в онлайн

Грузинский дизайнер Джордж Шагашвили, который представлял свою коллекцию одежды на «Неделе моды» в прошлом году, будто предсказал пандемию коронавируса и модный тренд 2020 года — чёрные защитные маски Фото: Павел Ворожцов

На этой неделе в столице Урала началась XIII «Неделя моды». Сначала организаторы планировали провести главное модное мероприятие Екатеринбурга в привычном формате, но из-за выросшего уровня заболевания коронавирусом перенесли его в онлайн.

В этом году пандемия коронавируса поставила под удар всю мировую индустрию моды. Показы в столицах мод — Милане, Париже, Лондоне и Нью-Йорке — были отменены весной, а осенью прошли в онлайн-формате. Московскую «Неделю моды», которая традиционно проходит в октябре, отменили буквально в последний момент. Но показы уральской «Недели моды» решили провести онлайн, так что моделям в этом году придётся демонстрировать коллекции одежды без живых зрителей.

— Дни взрослой моды в этом году представлены показами начинающих уральских дизайнеров и студентов кафедры дизайна одежды Уральского государственного архитектурно-художественного университета, — рассказала «Облгазете» пресс-атташе «Недели моды» в Екатеринбурге Наталья Шахова. — В предыдущие годы на «Неделю моды» приезжали дизайнеры со всей России и других стран: Италии, Грузии, Болгарии. Но из-за пандемии коронавируса многие остановили производство и не смогли подготовить новые коллекции. По этой и другим объективным причинам (закрытые границы, всплеск заболеваемости COVID-19) участников этой «Недели моды» меньше.

Модные эксперты говорят, что сезон-2020/2021 потерял явные трендовые очертания. Российские дизайнеры зачастую ориентируются на коллекции мировых домов мод, а их из-за коронавируса не представили этой весной. Поэтому уральские дизайнеры на «Неделе моды» отчасти покажут прошлогодние коллекции, а отчасти — новые, со своим творческим видением. Например, уральский дизайнер Маргарита Нагуманова презентует свою дебютную коллекцию «Метагород». Причудливые силуэты, контрастные сочетания, чёрно-белая графика и ставка на экологичность – в такой одежде можно легко прийти на работу, а потом отправиться на отдых.

– Коллекция «Метагород» – высказывание о синтезе продуктивной работы и бесконечного отдыха в декорациях современного мегаполиса. Наш бренд – за продвижение экологичной моды, — говорит Маргарита Нагуманова. — Именно поэтому нашу одежду через год ношения можно принести на бесплатный ремонт, а через три года вернуть на переработку для создания новой коллекции.

Все модели, представлявшие коллекцию одежды грузинского дизайнера Джорджа Шагашвили на «Неделе моды» в Екатеринбурге в прошлом году, были в чёрных тканевых масках. Дизайнер будто предсказал этот модный тренд 2020 года в пандемию коронавируса Фото: Павел Ворожцов

Если же говорить о безусловных трендах сезона-2020/2021, то, конечно, это по-прежнему одежда из экокожи, яркие оттенки вязаных вещей и костюмы в мужском стиле, но уже с неожиданными деталями, например, голыми плечами. Самый актуальный ансамбль сезона — строгий шерстяной пиджак с ремнём и юбка ниже колена с разрезом. Среди верхней одежды безусловный фаворит – тренч-пальто из стёганого материала.

А вот дней модных показов детской одежды на «Неделе моды» стало больше. Дети быстро вырастают из своей одежды, поэтому это направление производства в модной индустрии не останавливается. Одни из самых известных дизайнеров, которые представят свои коллекции детской одежды на «Неделе моды» — именитый Вячеслав Зайцев и самый молодой российский дизайнер одежды – девятилетняя Зоя Кукушкина.

Ознакомиться с подробным расписанием модных показов можно на сайте неделямодывекатеринбурге.рф . Онлайн-показы будут транслироваться до 24 октября и останутся доступны для бесплатного просмотра в течение месяца.

Напомним, что «Неделя моды» проходит в Екатеринбурге с 2014 года осенью и весной, как все недели моды в крупных городах и мировых столицах моды. Мероприятие не поддерживается грантами или государственными средствами и проходит за счёт средств организаторов.

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