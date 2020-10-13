Олег Сандаков стал начальником департамента лесного хозяйства по УрФО

Коллеги отзываются об Олеге Сандакове как о профессиональном и грамотном управленце, который не раз доказывал свою эффективность в управлении лесным хозяйством Фото: Департамент лесного хозяйства по УФО.

До назначения на должность новый руководитель территориального органа Рослесхоза последние пять лет возглавлял департамент лесного хозяйства Свердловской области. При нём на Среднем Урале уменьшилось количество и объём незаконных рубок, а для их обнаружения стал активно применяться космомониторинг.

На новом посту Олег Сандаков продолжит работу по снижению случаев нелегальной лесозаготовки не только в Свердловской области, но и в других регионах Уральского федерального округа – Курганской, Челябинской, Тюменской областях, Ямало-Ненецком автономном округе и Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Среди других задач, которые стоят перед ним, – контроль за санитарным состоянием лесов, подготовкой к пожароопасным сезонам и сбором платежей за пользование древесными ресурсами.

- Направлений работы как в целом в лесном хозяйстве округа, так и в департаменте очень много. Все важные, поэтому нецелесообразно выделять какие-то вопросы отдельно, – отметил Олег Сандаков. – Однако стоит учитывать, что сегодня развитие лесного хозяйства проходит в рамках национального проекта «Экология» и все усилия будут направлены на своевременное и качественное проведение мероприятий по лесовосстановлению, приобретение лесопожарной и лесохозяйственной техники и достижение плановых показателей национального проекта «Сохранение лесов». Кроме того, пристальное внимание будет уделено вопросам кадровой политики в окружном и региональных лесных ведомствах.

Олег Сандаков родился в 1965 году в Свердловске. В 1991 году окончил Уральский лесотехнический институт, а в 2002-м – Уральский государственный экономический университет. Трудовую деятельность начинал в Шалинском межхозяйственном лесхозе, позже работал в транспортной инспекции, администрации посёлка Шаля и Шалинского района. С 2004 по 2015 год возглавлял муниципалитет. Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».