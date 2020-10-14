Странный скандал вокруг думы Екатеринбурга, 1,3 млн земельных участков, живые мифы истории и каменский «хет-трик» – самое интересное в номере «Облгазеты» за 14 октября

Доброе утро, читатели! Представляем вам обзор свежего номера «Областной газеты».

Местные СМИ объявили о возможной причастности депутата Алексея Вихарева к слежке за политиками и уральским бизнесменом. Эти сведения им якобы подтвердили источники в силовых структурах. Однако пока сам скандал пока выглядит больше странным: пострадавшие узнают о случившемся от журналистов, силовики ничего не комментируют, а заподозренный в прослушке депутат Алексей Вихарев всё опровергает и пишет заявления в СК и Генпрокуратуру.

Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) утверждена кадастровая стоимость расположенных на территории региона земельных участков. На сайте министерства опубликовано перечень из более чем 1,3 млн земельных участков, по кадастровым номерам которых можно узнать и их кадастровую стоимость.

На полосе «Регион» опубликован проект центрального ледового городка. Его на этот раз посвятили 130-летию со дня рождения писателя Александра Волкова– автора цикла книг «Волшебник изумрудного города». А цена составит – 24 млн рублей.

На полосе «Общество» большой разговор с российским историком, руководителем московского Центра исторической экспертизы Константином Залесским. Корреспондент «Облгазеты», в частности, узнал у него, почему в обществе до сих пор живы мифы о правлении царя Николая II.

Новости спорта: свердловские мастера мотокросса выиграли три главных соревнования. Команда свердловского Центра технических видов спорта стала первой, кому удалось выиграть три самых престижных командных соревнования в мотокроссе – чемпионат и первенство России, Кубок России по мотокроссу, и чемпионат России по супермотокроссу. Такой рубеж до сих пор не покорялся никому.

Ещё в кинотеатрах показывают фильм «Kitoboy» – полнометражный дебют Филиппа Юрьева. Картина уже успела получить приз на 77-м Венецианском кинофестивале (в программе «Дни авторов» от молодёжного жюри), а также отметиться на «Кинотавре», где фильму достался, в частности, приз за лучшую режиссуру и диплом Гильдии киноведов и кинокритиков. Корреспондент «Облгазеты» посетил показ, чтобы убедиться – на экране чистая магия.