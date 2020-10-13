МУГИСО оштрафовано за нарушение порядка проведения аукциона

Свердловское Управление Федеральной антимонопольной службы России выявило нарушение в работе Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области. МУГИСО получило штраф в размере 50 тыс. рублей.

Как следует из сообщения УФАС России по Свердловской области, в извещении о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка министерство указало не все виды разрешённого использования такого участка, а только один — религиозное использование. Подобные нарушения приводят к снижению числа потенциальных участников торгов.

МУГИСО было привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.32.4 КоАП РФ (неразмещение в соответствии с законодательством РФ информации о проведении обязательных торгов, продаже государственного или муниципального имущества) и обжаловало постановление антимонопольного органа в судебном порядке, ссылаясь на то, что указание всех видов разрешённого использования могло ввести в заблуждение возможных участников торгов и что извещение о проведении аукциона было разработано ГКУ СО «Фонд имущества Свердловской области».

В суде данные доводы назвали необоснованными, так как под разрешённым использованием участка следует понимать все виды разрешённого использования, установленные градостроительным регламентом, а Фонд имущества Свердловской области действовал по поручению министерства, которое могло оказывать влияние на размещение информации о проведении торгов и на содержание извещения. Размер штрафа оставлен без изменения.