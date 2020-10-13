Рекорд суточной заболеваемости COVID-19 в России и прямые выборы мэров в Свердловской области: дайджест новостей

Сегодня в стране зарегистрировали ещё 13 868 граждан, подхвативших COVID-19. Фото: Галина Соловьёва.

Добрый вечер! "Областная газета" по традиции подводит итоги дня и рассказывает о главных новостях. Сегодня свердловские депутаты приняли к рассмотрению народную инициативу о прямых выборах мэров, а суточная заболеваемость коронавирусом вновь побила рекорд. Подробнее об этих и других событиях читайте в нашем обзоре.

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли к рассмотрению проект закона о возвращении прямых выборов мэра. За рассмотрение проекта проголосовал 41 парламентарий.

Госдума одобрила в первом чтении законопроект "О Правительстве Российской Федерации". Документ предусматривает, в частности, новый порядок формирования кабмина.

Суточная заболеваемость коронавирусом в России обновила максимум. Сегодня в стране зарегистрировали ещё 13 868 подхвативших COVID-19.

В городах Свердловской области вновь начнут открываться места временного размещения пациентов с лёгким течением COVID-19, а торговым центрам, игнорирующим рекомендации санврачей, пригрозили закрытием. Об этом в ходе сегодняшнего брифинга сообщил замгубернатора Свердловской области Павел Креков.

В отделе ГИБДД Нижнего Тагила проходят следственно-оперативные мероприятия. Сотрудники ФСБ доставили в территориальное подразделение должностных лиц для выяснения необходимых обстоятельств.