В Свердловской области ожидаются мокрый снег и заморозки до -4°С

Ночные заморозки до -4 градусов ожидаются в Свердловской области. Фото: Нина Георгиева.

В Свердловской области вновь прогнозируются заморозки. В две ближайшие ночи температура будет опускаться ниже нуля.

Как сообщили в пресс-службе Уральского гидрометцентра, в ночь на 15 октября на Среднем Урале будет +1...-4°С. На юге региона в тёмное время суток ожидается до +4...+9°С. Днём воздух прогреется до +5...+10°С, а на юге ‒ до +15°С. Пройдут небольшие дожди, в северной части области ‒ ещё и мокрый снег.

Ночью 16 октября будет +2...+7°С, на крайнем севере до -3°С. Днём станет столбик термометра покажет +11...+16°С, на крайнем севере только +6°С. Также прогнозируются небольшой дождь и мокрый снег.

Напомним, первое осеннее похолодание пришло в Свердловскую область 2 сентября.

Добавим, накануне в трёх свердловских городах были объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. Смог накрыл Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский. Предупреждение продлится до вечера 14 октября.