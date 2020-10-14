Судя по прогнозу синоптиков на Покров день, зима-2020 будет тёплой. Фото: Оксана Жилина

14 октября наступил Покров день - народный праздник, который связывают с наступлением климатической зимы. Считается, что какой Покров - такой будет и зима.

Православные верующие сегодня традиционно празднуют Покров Пресвятой Богородицы. Накануне митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершил всенощное бдение в Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе. Согласно церковному преданию, в этот день Богоматерь своим покровом защитила прихожан Влахернского храма в Константинополе от осады сарацин в 910 году.

Фото: Екатеринбургская епархия

На Покров день часто выпадал первый снег, поэтому завершались все сельскохозяйственные работы, а хозяйки начинали готовить жилище к зиме. С этим связаны русские поговорки: "Покров кроет землю то листом, то снегом", "На Покров земля снегом покрывается, морозом одевается". Однако в этом году воздух в Свердловской области 14 октября прогеется до +11...+16. Мокрый снег и заморозки до -4 ожидаются уже только в ночь на 15 и на 16 октября.

Добавим, что по погоде в этот день наши предки определяли, какой будет предстоящая зима. Если берёзы остались без листьев, то зима будет тёплой. Откуда ветер на Покров - оттуда придут морозы: с севера - к холодной погоде, с юга - к тёплой, с запада - к снежной. К слову, в ближайшие дни синоптики прогнозируют юго-западный ветер. Если не покрыл Покров землю (снегом) - не покроет и в Рождество.

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