В Госдуме поддержали введение штрафов до 15 миллионов за неудаление запрещённой информации с сайтов

В Госдуме поддержали введение штрафов за неудаление запрещённой информации с сайтов. Фото: Алексей Кунилов.

Госдума РФ одобрила в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, вводящих штрафы за отказ ограничить доступ к запрещённой информации в Интернете. Максимальный размер штрафов, которые планируется ввести, составит 15 млн рублей.

Как отмечается на сайте Госдумы, поправки призваны восполнить пробел в российском законодательстве, согласно которому провайдеры хостингов и владельцы сайтов должны ограничивать доступ к информации, распространение которой запрещено, или удалять её, а на физических и юридических лиц такая обязанность не возложена.

Если внесение изменений в КоАП будет одобрено окончательно, кодекс пополнится новой статьёй, согласно которой неограничение доступа к незаконной информации (или неудаление её) будет наказываться штрафами для граждан в размере 50-100 тыс. рублей, для должностных лиц — 200-400 тыс. рублей, для юридических лиц — 800 тыс. - 4 млн рублей. Штрафы за повторное совершение правонарушений могут увеличиться вплоть до 8 млн рублей.

За отказ ограничить доступ к информации, содержащей призывы к экстремизму, порнографические изображения детей или данные о способах приобретения, изготовления и использования наркотиков, полагается более серьёзная ответственность. На граждан может быть наложен штраф в размере 100-200 тыс. рублей, на должностных лиц — 400-800 тыс. рублей, на юридических лиц — 3-8 млн рублей. При повторном нарушении размеры штрафов возрастут: для граждан они будут составлять 200-500 тыс. рублей, для должностных лиц — 800 тыс. - 1 млн рублей, для юрлиц — от 8 до 15 млн рублей.

Добавим, накануне Госдума также одобрила в первом чтении законопроект "О Правительстве Российской Федерации", поправки в законы о прокуратуре и о Конституционном Суде, которые были внесены Президентом России Владимиром Путиным.