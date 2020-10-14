Ещё четыре пациента с коронавирусам скончались на Среднем Урале

Ещё четыре пациента с коронавирусам скончались на Среднем Урале. Фото: Павел Ворожцов.

В Свердловской области за сутки скончались четыре человека с подтверждённым диагнозом COVID-19. С начала пандемии число летальных исходов достигло 665.

Информацию подтвердили федеральный и региональный оперштабы по борьбе с инфекцией. Свердловская область оказалась на восьмом месте по числу погибших за сутки. Ту же строчку занимают Самарская и Омская области, Ставропольский и Красноярский края, а также Удмуртская Республика.

На первом месте – Москва, где зафиксировано 52 смерти, на втором Санкт-Петербург – 30 случаев, обнародованными за последние 24 часа. На третьей строчке Ростовская область. Там девять летальных исходов.

Фото: стопкоронавирус.рф

За последние 24 часа на Среднем Урале зафиксировали 211 случаев новой коронавирусной инфекции были выявлены в Свердловской области. Общее число диагнозов COVID-19, поставленных свердловчанам с начала пандемии, достигло 31 761.