В России могут разрешить регистрировать детей и разводиться в любом ЗАГСе или МФЦ

Регистрировать детей и разводиться можно будет в любом ЗАГС или МФЦ. Фото: Галина Соловьёва

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому регистрировать все акты гражданского состояния можно будет в любом ЗАГСе или МФЦ. Сейчас экстерриториальный принцип действует только при заключении брака, то есть можно обращаться в любой ЗАГС страны.

Документ предлагает расширить это правило на регистрацию всех актов гражданского состояния. В случае принятия россияне смогут обращаться в любой орган, независимо от места жительства и места наступления юридического факта.

"В Федеральном законе закреплён традиционный территориальный принцип государственной регистрации актов гражданского состояния органами записи актов гражданского состояния. Рождение ребёнка может быть зарегистрировано в органе ЗАГС по месту его рождения либо по месту жительства родителей, усыновление - по месту вынесения решения суда об усыновлении ребёнка или по месту жительства усыновителей (усыновителя), расторжение брака - по месту жительства супругов или по месту заключения брака", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Добавим, что изменения предлагается внести в отдельные законодательные акты РФ.

Согласно законпроекту, в рамках реализации сервисов "Рождение ребёнка" и "Утрата близкого человека" кабмин сможет устанавливать порядок госрегистрации без личного посещения заявителями органа ЗАГС и направления данных в личные кабинеты на портале госуслуг.