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14 октября 2020, 14:09

Памятник Ленина в Екатеринбурге попал в зону развития метрополитена

Памятник Ленину

Памятник Ленина в Екатеринбурге попадает в зону развития метрополитена. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге памятник Ленина на площади 1905 года попал в зону развития подземной части метрополитена. Однако о его переносе речи не идёт.

Об этом на заседании гордумы сообщила глава комитета по благоустройству Тамара Благодаткова. Отвечая на вопрос о подсветке памятника, она сообщила, что трибунная часть, находится в предаварийном состоянии. Разместить подсветку в этих условиях невозможно.

Глава комитета также подчеркнула, что сейчас ведутся работы по разработке документации на реставрацию данной части монумента. Параллельно с этим рассматривается вопрос согласования проектной документации по строительству метрополитена. Памятник попадает в зону развития городского метро.

"Я не говорю, что памятник будет перенесён с этого места. Но он попадает в зону строительных работ", – заявила Тамара Благодаткова. Она отметила, что проект метрополитена пока не разработан, но подземную станцию планируется разместить именно на площади 1905 года.

В ходе своего выступления она также рассказала о восстановлении Краснознамённой группы на Плотинке. Работы, как и сообщалось ранее, будут проводиться в 2021 году.

"Чтобы восстановить Краснознамённую группу потребовалась разработать проектно-сметную документацию. Над этим вопросом мы работали вместе с "Управление заказчика по капремонту". Они разрабатывали свой раздел проекта, мы свой – усиление конструкции на которой расположится группа. Мы прошли ценовую экспертизу своей части проекта. Восстановление Краснознамённой группы с усилением перекрытия шлюзовой камеры включён в бюджет 2021 года", – сказала глава комитета по благоустройству.

По её словам стоимость восстановления "самих флагов" оценивается в 1 млн 892 тыс. рублей. Для выполнения всех запланированных работ потребуется 11 млн рублей.

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Областная газета Свердловской области

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