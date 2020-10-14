В Кольцово у жителя Китая конфисковали 9 миллионов рублей

Деньги, которые гражданин собирался перевезти контрабандным путём, были конфискованы. Фото: Александр Зайцев.

В екатеринбургском аэропорту Кольцово остановили жителя Китая, который пытался незаконно вывести за пределы России 9 миллионов рублей. Деньги были конфискованы.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области, пассажир собирался вылететь из уральской столицы в Харбин. Однако в его сумке обнаружили деньги, которые не были задекларированы.

Суд признал мужчину виновным в попытке незаконного перемещения денежных средств в особо крупном размере и назначил ему наказание в виде судебного штрафа в размере 100 тысяч рублей. Так как гражданин не предоставил доказательств, подтверждающих происхождение денежных средств, их было решено конфисковать. Имущество обратили в доход государства.

Напомним, ранее "Областная газета" рассказывала о похожем случае, произошедшем с жителем Таджикистана. Он пытался незаконно вывезти из Екатеринбурга 3 миллиона.