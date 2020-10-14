Многонациональная семья в Большом Истоке ищет дом

В сборе - почти вся семья, кроме шестилетнего Музафара. Из-за того, что границы между странами во время пандемии были закрыты, он пока остаётся у бабушки в Таджикистане и посещает русскую группу в детском саду. Фото: Алексей Кунилов

На прошлой неделе в посёлке Большой Исток Сысертского городского округа дотла сгорел жилой дом. В сводках МЧС сообщения о таких пожарах мелькают постоянно, но этот случай – не совсем обычный. Без крыши над головой осталась многодетная семья Абдулаевых: двое взрослых и восемь детей. Временно они разместились у друга главы семейства и начали искать, у кого можно арендовать жильё. Но оказалось, что это не самая простая задача для десятерых.

Семь народов под одной крышей

История большой семьи началась 12 лет назад, когда Самижон Абдулаев (ныне – военный пенсионер) и его супруга Мухайё Ходжибабаева начали строительство дома и усыновили первого ребёнка. Мусавира забрали домой уже через несколько дней после рождения, но через три месяца малышу поставили диагноз ДЦП. Чтобы поставить мальчика на ноги, Мухайё, работавшая врачом-терапевтом, оставила карьеру и посвятила себя дому.

– Во время одного из курсов реабилитации сотрудница медицинского центра спросила, есть ли в семье ещё дети: это могло бы ускорить процесс выздоровления, – вспоминает Самижон. – Мы посоветовались с супругой, решили, что хотим ещё несколько детей. И что наша семья должна быть многонациональной.

Так в семье Абдулаевых появился татарин Марат (сейчас ему десять лет), казах Ульмас (восемь лет), украинка Мадонна (восемь лет), башкир Арсений (семь лет), киргиз Мансур (семь лет), таджик Музафар (шесть лет) и узбечка Камилла (пять лет). Старшие дети ходят в поселковую школу, двое младших – воспитанники детского сада.

По мере того, как росла семья, расширялось и семейное гнёздышко: глава всё строил сам. В доме появились столовая, мини-спортзал и отдельный зал ЛФК для занятий с Мусавиром, учебный класс. Незадолго до пожара Самижон закупил материалы для оформления фасада. Из природного камня они успели выложить на одной из стен горный пейзаж и начали оформлять патриотический уголок. На площадке возле дома расставили детские поделки из подручных материалов.

Совместное изготовление поделок превратилось в настоящее семейное хобби. Особенно много было работ на патриотическую тему – глава семьи старается в доступной форме увлечь ребят историей России и темой дружбы народов. Абдулаевы участвуют в творческих конкурсах разного уровня. Десятки грамот и дипломов за призовые места, как и сами поделки, к сожалению, погибли в огне. Остались только фотографии и видео творческих семейных вечеров, снятые на телефон. По иронии судьбы, одна из последних работ была посвящена противопожарной безопасности.

«Вас десять? Мы вам перезвоним!»

Пожар произошёл в ночь на 8 октября: у соседа загорелась баня, и огонь быстро перекинулся на дом Абдулаевых.

– Проснулся в полвторого ночи оттого, что в спальне стало светло: баня уже полыхала, – рассказывает Самижон Абдулаев. – Я выбежал на улицу и увидел, что уже загорелись и балки на нашем доме. Разбудил жену и начал вытаскивать детей во двор, супруга побежала за документами, но часть их тоже пропала в огне. Практически ничего спасти не успели: проводка отключилась, и мы оказались в темноте, да и комнаты начали наполняться дымом. Успел выгнать из гаража одну машину. Вторая сгорела – взорвался газовый баллон. Когда на место приехали пожарные, дом уже был объят пламенем.

После пожара семью приютил у себя однокурсник Самижона по военному училищу. Продуктами, одеждой, обувью, канцелярскими принадлежностями, игрушками снабдили неравнодушные земляки.

Теперь каждое утро начинается с того, что глава семейства развозит ребят в школу и детский сад и отправляется на участок – разбирать завалы. И начинает обзвон по объявлениям о сдаче в аренду домов и квартир в Большом Истоке и соседних населённых пунктах.

– Договариваюсь с владельцем, приезжаю смотреть жильё, и повторяется одна и та же ситуация, – рассказывает Самижон. – «Сколько вас?» «Десять человек». Неловкая пауза. Потом обещают подумать и пропадают.

В Большеистокской сельской администрации семье предложили маневренное жильё – две комнаты на 30 «квадратов». В третьей комнате живёт ещё одна семья погорельцев с четырьмя детьми.

– Прикинули, что будет тесновато: на 16 человек – один маленький совмещённый санузел, а на кухне – одна плита на две конфорки. Как собирать всех в школу, в садик? – рассуждает Самижон. – Поблагодарили за предложение, но пока отказались от него. Продолжаем поиски.

На Среднем Урале очень гордятся, что наш край – многонациональный. И эта семья – наверное, уникальный пример того, как несколько народов живут в мире и согласии в буквальном смысле под одной крышей. Иногда, правда, они могут повздорить из-за книжки-раскраски – всё-таки ещё дети! Но через пару минут они уже мирятся и снова играют, как ни в чём не бывало. А тем временем родители продолжают поиски и осторожно заглядывают в будущее:

– Построим новый дом. Главное, что все живы и здоровы.

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