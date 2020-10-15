Три важных законопроекта в Госдуме, ситуация с компьютерной томографией лёгких и дом для многонациональной семьи – самое интересное в номере «Облгазеты» за 15 октября

Доброе утро, наши читатели! Знакомим вас со свежим номером «Облгазеты».

В Госдуме РФ прошёл первое чтение один из наиболее ожидаемых законопроектов – в продолжение поправок в Конституцию, внесённых Президентом. Изменения коснутся Правительства РФ, Генпрокуратуры и Конституционного суда. Официальным представителем Президента при рассмотрении этих законопроектов выступил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, свердловский депутат Госдумы Павел Крашенинников. Он был был сопредседателем рабочей группы по внесению поправок в Основной закон. Теперь занимается корректировкой законодательства в соответствии с ними.

Разбираемся в важной теме: какая сейчас ситуация с компьютерной томографией лёгких. В Свердловской области наблюдается новый подъём заболеваемости COVID-19: несколько дней подряд в регионе регистрируют более 200 случаев коронавируса. В связи с этим нагрузка на компьютерные томографы возросла ещё больше. В муниципальных больницах Екатеринбурга на компьютерную томографию лёгких выстраиваются очереди, а многие частные клиники, как и летом, по-прежнему отказывают в этом обследовании.

На прошлой неделе в посёлке Большой Исток Сысертского городского округа дотла сгорел жилой дом. Пострадала от пожара не совсем обычная семья: у семьи Абдулаевых восемь детей и все они разных национальностей. Им теперь нужно найти новое жильё, но для десятерых – это не самая простая задача.