Регистрация второй российской вакцины от COVID-19 и продление программы льготной ипотеки: главное за день

"Областная газета" рассказывает о самых интересных и важных новостях к этому часу. Фото: Александр Исаков.

Добрый вечер! "Областная газета" подводит итоги дня и рассказывает о самых интересных и важных новостях к этому часу.

♦ Новосибирский центр "Вектор" зарегистрировал вторую российскую вакцину против коронавируса – "ЭпиВакКорона". Клинические исследования уже проведены на 100 добровольцах. Все испытуемые чувствуют себя хорошо, нежелательных реакций не зафиксировано.

♦ Президент России Владимир Путин предложил продлить льготную ипотеку (выдаётся под 6,5% на новое жильё) до середины 2021 года. Срок действия данной программы завершается 1 ноября.

♦ Россия на взаимной основе возобновит авиасообщение ещё с тремя странами – Сербией, Кубой и Японией. Также планируется увеличить количество рейсов в Швейцарию, Белоруссию, ОАЭ и на Мальдивы.

♦ Пилотируемый корабль "Союз МС-17" с тремя космонавтами на борту успешно пристыковался к модулю "Рассвет" российского сегмента МКС. Он долетел за рекордное время – 3 часа и 3 минуты, совершив два витка вокруг Земли.