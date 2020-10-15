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Общество
15 октября 2020, 08:01

С 15 октября возобновились продажи туров по России с кешбэком

Туристы в аэропорту

Второй этап продлится более полутора месяцев - с 15 октября по 5 декабря. Правила программы туристического кешбэка были изменены. Фото: Павел Ворожцов

Стартовал второй этап программы туристического кешбэка. Россияне могут купить туры от двух ночей и забронировать проживание в гостинице до 5 декабря, а совершить путешествие по стране - до 10 января включительно.

Деньги за оплаченные картой "Мир" поездки вернутся в течение пяти дней. Путешественники могут рассчитывать на возврат 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. В программе участвуют отели, туроператоры и туристические агрегаторы. Минимальная стоимость путёвки не ограничена.

Напомним, что правила возврата денег при покупке внутрироссийского тура были установлены в августе. Этим летом большинство россиян предпочли путешествовать по России из-за коронавируса. На частичную компенсацию затрат было выделено 15 млрд рублей. В рамках первого этапа туры с кешбэком приобретали в течение недели, с 21 по 28 августа. Этим воспользовались 60 тысяч россиян.

Второй этап продлится более полутора месяцев - с 15 октября по 5 декабря. Правила программы туристического кешбэка были изменены.

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