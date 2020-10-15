Муромчанка ищет родственников в Екатеринбурге

На фотографии двоюродный брат Любови Будиловой Владимир вместе с матерью. На обратной стороне снимка написано: «На память родным от Володи, 15 лет. Август 1977 года, г. Свердловск» Фото: Из семейного архива Запрудновых

На электронную почту «Облгазеты» пришло письмо от жительницы Мурманска Любови Александровны БУДИЛОВОЙ, которая разыскивает своих родных из Екатеринбурга – дядю Виктора Александровича Запруднова и двоюродного брата Владимира. Связь с ними она потеряла в 1980-е годы, когда переехала в столицу Заполярья. Но оказалось, что ниточка всё-таки есть, и ведёт она в «ОГ»: в 2013 году наша газета опубликовала указ губернатора о награждении областным знаком «Совет да любовь» Виктора Запруднова и его жены Людмилы Фёдоровны. Если кто-то из наших читателей знает судьбу родственников муромчанки, просим вас позвонить в редакцию.

«Здравствуйте, уважаемые сотрудники редакции!

Меня зовут Любовь Александровна Будилова, 1959 года рождения. Прошу вас помочь найти человека – брата моей мамы Галины Александровны Митрошкиной. Его зовут Виктор Александрович Запруднов, он родился 16 мая 1932 года в Архангельске. Со слов матери, в послевоенное время был жуткий голод, и моя бабушка Мария Фёдоровна увезла детей в посёлок Лодейное Мурманской области, который позднее объединили с посёлком Териберкой. Отец их, Александр Михайлович, погиб на фронте в 1944 году.

Виктор Запруднов остался в Свердловске после службы в армии. Сначала он жил в посёлке Рудничном, а затем перебрался на ЖБИ Фото: Из семейного архива Запрудновых

После службы в армии мой дядя уехал учиться в Свердловск, потом женился и ездил к нам в посёлок с женой. У Виктора два высших образования: то ли он учился в Горном институте, то ли работал на каком-то горно-обогатительном комбинате. А ещё он играл на саксофоне. Последний раз Виктор приезжал в Териберку в июле-августе 1979 года. Он останавливался у нас, и я его провожала на поезд. Потом наша семья уехала из посёлка в Мурманск, и связь оборвалась.

Виктор жил в Свердловске на улице 40-летия Комсомола. Моя мама помнила его дом и квартиру, мы писали по этому адресу, но ответа не получали. У Виктора есть сын Володя, который появился на свет приблизительно в 1962 году.

В результате моих поисков я нашла в вашей газете указ губернатора Свердловской области от 6 августа 2013 года №427-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь» Запруднова Виктора Александровича и Запруднову Людмилу Фёдоровну. Очень хочется верить, что это они, потому как и по возрасту подходят, и прожить надо вместе не менее 50 лет, чтобы получить этот знак. Может быть, получится найти координаты моего дяди или его сына.»

Виктор Запруднов всерьёз увлекался игрой на саксофоне. Фотография датирована февралём 1958 года Фото: Из семейного архива Запрудновых

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