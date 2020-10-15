Муромчанка ищет родственников в Екатеринбурге

На электронную почту «Облгазеты» пришло письмо от жительницы Мурманска Любови Александровны БУДИЛОВОЙ, которая разыскивает своих родных из Екатеринбурга – дядю Виктора Александровича Запруднова и двоюродного брата Владимира. Связь с ними она потеряла в 1980-е годы, когда переехала в столицу Заполярья. Но оказалось, что ниточка всё-таки есть, и ведёт она в «ОГ»: в 2013 году наша газета опубликовала указ губернатора о награждении областным знаком «Совет да любовь» Виктора Запруднова и его жены Людмилы Фёдоровны. Если кто-то из наших читателей знает судьбу родственников муромчанки, просим вас позвонить в редакцию.
«Здравствуйте, уважаемые сотрудники редакции!
Меня зовут Любовь Александровна Будилова, 1959 года рождения. Прошу вас помочь найти человека – брата моей мамы Галины Александровны Митрошкиной. Его зовут Виктор Александрович Запруднов, он родился 16 мая 1932 года в Архангельске. Со слов матери, в послевоенное время был жуткий голод, и моя бабушка Мария Фёдоровна увезла детей в посёлок Лодейное Мурманской области, который позднее объединили с посёлком Териберкой. Отец их, Александр Михайлович, погиб на фронте в 1944 году.
После службы в армии мой дядя уехал учиться в Свердловск, потом женился и ездил к нам в посёлок с женой. У Виктора два высших образования: то ли он учился в Горном институте, то ли работал на каком-то горно-обогатительном комбинате. А ещё он играл на саксофоне. Последний раз Виктор приезжал в Териберку в июле-августе 1979 года. Он останавливался у нас, и я его провожала на поезд. Потом наша семья уехала из посёлка в Мурманск, и связь оборвалась.
Виктор жил в Свердловске на улице 40-летия Комсомола. Моя мама помнила его дом и квартиру, мы писали по этому адресу, но ответа не получали. У Виктора есть сын Володя, который появился на свет приблизительно в 1962 году.
В результате моих поисков я нашла в вашей газете указ губернатора Свердловской области от 6 августа 2013 года №427-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь» Запруднова Виктора Александровича и Запруднову Людмилу Фёдоровну. Очень хочется верить, что это они, потому как и по возрасту подходят, и прожить надо вместе не менее 50 лет, чтобы получить этот знак. Может быть, получится найти координаты моего дяди или его сына.»
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