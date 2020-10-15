В центре Екатеринбурга ради ярмарки вновь закроют парковку. Фото: Павел Ворожцов.

Традиционная ярмарка выходного дня вновь пройдёт в центре Екатеринбурга. Вместо припаркованных машин на площади 1905 года появятся торговые ряды.

17 и 18 октября (с 9:00 до 17:00) горожане смогут приобрести молочные продукты, мясные деликатесы, рыбу, овощи и фрукты, а также выпечку. Кроме того, посетителям будут предложены изделия декоративно-прикладного искусства и тёплые вещи, в том числе, платки, пончо, кофты, варежки, носки, валенки.

На время проведения ярмарки автопарковка на площади работать не будет. Она закроется в 00:00 17 октября и откроется только 19:00 18 октября. Оставить машину можно на улицах Урицкого и Володарского.

В пресс-службе горадминистрации отмечают, что на ярмарке будут приняты все необходимые меры по защите населения от новой коронавирусной инфекции. Граждан просят пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать социальное дистанцирование.

Ранее сообщалось, что ярмарки выходного дня с октября по ноябрь будут проводиться в еженедельном режиме. Последняя ориентировочно состоится 14-15 ноября, далее на площади начнётся подготовка к строительству ледового городка.

Добавим, на прошлых выходных "Областная газета" показывала и рассказывала, как проходит ярмарка в Екатеринбурге в условиях пандемии.