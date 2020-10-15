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Общество
15 октября 2020, 15:10

В Екатеринбурге красавицу с самой шикарной косой выберут в День народного единства

Победительница конкурса "Уральская краса ‒ длинная коса-2019"

Победительница конкурса "Уральская краса ‒ длинная коса-2019". Фото: пресс-служба ТРЦ «Академический».

Финал конкурса "Уральская краса ‒ длинная коса-2020" состоится в Екатеринбурге 4 ноября. За титул поборются 49 участниц. 

Как рассказали "Областной газете" организаторы конкурса, мероприятие пройдёт в День народного единства на площадке ТРК "Комсомолл". Победительницу выберут из 49 претенденток в возрасте от 3 до 45 лет.

Также будут награждены ещё пять участниц, которые станут лучшими в следующих номинациях:

  • "Самая длинная коса";
  • "Самая толстая коса";
  • "Маленькая краса ‒ длинная коса-2020";
  • "Юная краса ‒ длинная коса-2020";
  • "Мудрая краса ‒ длинная коса-2020".

"Этот праздник (День народного единства.Прим. "ОГ") символ национального единения и сохранение национальных традиций. Ведь именно девушка с длинными волосами наиболее полно соответствует национальному идеалу ‒ русской красоты", ‒ рассказывают организаторы.

Добавим, ранее сообщалось, что первый финал конкурса пройдёт 6 июня. В этот день должны были выбрать маленькую красавицу с самой длинной косой. А в День России, 12 июня, планировалось озвучит имя победительницы постарше.

Конкурс "Уральская краса ‒ длинная коса" проходит ежегодно начиная с 2010 года. В прошлом году в конкурсе приняли участие 68 уралочек от 4 до 52 лет. Победительницей стала 27-летняя Надежда Чумель, длина её косы составляет 142 см, а в 2018 году ‒ младшеклассница Елизавета Гусева ‒ 103 см.

Участницы "Уральская краса ‒ длинная коса-2020":

Поддержать участниц своим голосом можно на сайте конкурса.

Областная газета Свердловской области

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