В Екатеринбурге красавицу с самой шикарной косой выберут в День народного единства

Победительница конкурса "Уральская краса ‒ длинная коса-2019". Фото: пресс-служба ТРЦ «Академический».

Финал конкурса "Уральская краса ‒ длинная коса-2020" состоится в Екатеринбурге 4 ноября. За титул поборются 49 участниц.

Как рассказали "Областной газете" организаторы конкурса, мероприятие пройдёт в День народного единства на площадке ТРК "Комсомолл". Победительницу выберут из 49 претенденток в возрасте от 3 до 45 лет.

Также будут награждены ещё пять участниц, которые станут лучшими в следующих номинациях:

"Самая длинная коса";

"Самая толстая коса";

"Маленькая краса ‒ длинная коса-2020";

"Юная краса ‒ длинная коса-2020";

"Мудрая краса ‒ длинная коса-2020".

"Этот праздник (День народного единства. ‒ Прим. "ОГ") символ национального единения и сохранение национальных традиций. Ведь именно девушка с длинными волосами наиболее полно соответствует национальному идеалу ‒ русской красоты", ‒ рассказывают организаторы.

Добавим, ранее сообщалось, что первый финал конкурса пройдёт 6 июня. В этот день должны были выбрать маленькую красавицу с самой длинной косой. А в День России, 12 июня, планировалось озвучит имя победительницы постарше.

Конкурс "Уральская краса ‒ длинная коса" проходит ежегодно начиная с 2010 года. В прошлом году в конкурсе приняли участие 68 уралочек от 4 до 52 лет. Победительницей стала 27-летняя Надежда Чумель, длина её косы составляет 142 см, а в 2018 году ‒ младшеклассница Елизавета Гусева ‒ 103 см.

Участницы "Уральская краса ‒ длинная коса-2020":

Поддержать участниц своим голосом можно на сайте конкурса.