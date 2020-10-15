«Областная газета» вручает подарки своим читателям

Нинэль Шпак впервые получила подарок от редакции. Фото: А. Кулакова.

«Областная газета» вручает подарки свердловчанам. Призы в редакции получают читатели, оформившие годовую подписку на издание.

На этой неделе подарок получила Нинэль Михайловна Шпак. Женщина выписывает и читает «ОГ» последние несколько лет. Особое внимание уделяет просмотру материалов на тему культуры, поскольку эта сфера наиболее интересна и близка. Нинэль Михайловна любит посещать культурные мероприятия и выставки, ходить в театр и музеи. И потому подарок от «ОГ» - пригласительный на 2 персоны на выставку живых полотен художника Репина – оказался самым нужным и ценным для неё.

- Вы как будто знали, что мне подарить. Спасибо вам за частичку этого чуда. С удовольствием посещу Свердловскую киностудию и ознакомлюсь с экспозицией, - поблагодарила читательница на встрече в редакции.

Отметим, что сейчас подписаться на расширенную социальную версию "ОГ" с вкладками «Программа передач» и «Дом. Сад. Огород» (5 номеров в неделю) можно с любого месяца. Для этого следует прийти в редакцию по адресу: ул. Малышева, 101, 3-й этаж и оформить подписку прямо здесь. Ещё один способ – приобретение красной Карты лояльности в редакции издания. После покупки карту следует активировать на сайте www.a.oblgazeta.ru, указав все свои адресные данные.

Также для оформления подписки можно обратиться в любое почтовое отделение области и назвать оператору один из двух индексов:

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