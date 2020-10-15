В Госдуму внесён законопроект о Госсовете – каким он будет?

Фото: Владимир Мартьянов

Президент России Владимир Путин внёс 14 октября в парламент страны проект федерального закона «О Государственном совете Российской Федерации». Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Напомним, что Госсовет как совещательный орган при Президенте РФ существует в нашей стране с сентября 2000 года. А необходимость принятия нового закона о нём обусловлена принятыми летом 2020 года поправками в Конституцию России.

Так, в соответствии с поправками в Основной закон, впервые введено понятие единой системы публичной власти, включающей федеральные и региональные органы госвласти и органы местного самоуправления. А Государственному совету, статья о котором также впервые включена в Конституцию, теперь предписано способствовать обеспечению согласованного функционирования всех этих органов. Также целями его деятельности провозглашается определение основных направлений внутренней и внешней политики и приоритетных направлений социально-экономического развития страны.

В предложенном главой государства законопроекте прописаны задачи, функции и принципы формирования Госсовета. Указано, что члены этого органа участвуют в его деятельности на общественных началах, и подчёркнуто, что они не могут иметь иностранное гражданство или вид на жительство в других странах, а также счета, деньги и ценности в иностранных банках за пределами России.

Председателем Госсовета, согласно законопроекту, является Президент России. А членами этого органа по должности — премьер-министр РФ, председатели обеих палат Федерального собрания, руководитель администрации Президента и высшие должностные лица субъектов РФ. По решению главы государства в Госсовет могут также включаться представители политических партий, имеющие фракции в Госдуме, представители органов местного самоуправления и иные лица.

Председатель определяет и персональный состав президиума Госсовета, и создаёт своим решением комиссии по направлениям деятельности, в состав которых могут входить представители федеральных и региональных органов власти, органов местного самоуправления, в том числе не являющиеся членами Госсовета.

В своих решениях Госсовет может указывать на необходимость внесения тех или иных изменений в законодательство, направлять рекомендации по вопросам стратегического планирования в правительство страны, в субъекты РФ или в муниципальные образования.

Как прокомментировал представляющий в нижней палате парламента при рассмотрении этого законопроекта интересы Президента России депутат Павел Крашенинников, Госсовет не будет дублировать другие органы власти.

– Это орган при Президенте, созданный в первую очередь для лучшего диалога между уровнями власти при выработке общегосударственных решений, — подчеркнул он.

Справка «ОГ» Первый в российской истории Государственный совет был учреждён в 1810 году и до 1905 года состоял из назначаемых императором пожизненно высших сановников и по должности — министров действующего правительства. Основной его функцией было рассмотрение предлагаемых правительством законопроектов до их утверждения самодержцем. Манифестом 17 октября 1905 года Госсовет был преобразован в подобие верхней палаты парламента, рассматривавшей принятые Государственной думой законопроекты до их утверждения императором. Половина его членов теперь назначалась самодержцем, а вторая половина избиралась от сословных курий — духовенства, дворянских и земских губернских собраний, университетов, ассоциаций промышленников и торговцев. После Февральской революции 1917 года Госсовет империи прекратил своё существование. Государственный совет СССР был учреждён 5 сентября 1991 года как межреспубликанский совещательный орган для согласования вопросов внутренней и внешней политики субъектов Союза. В его состав вошли высшие должностные лица союзных республик, но в связи с распадом Союза в декабре того же года Госсовет СССР прекратил свою работу. Ныне действующий Государственный совет Российской Федерации был образован президентским Указом 1 сентября 2000 года в качестве совещательного органа при главе государства. В его состав в настоящее время входят председатели Совета Федерации и Госудумы, полпреды Президента РФ в федеральных округах, высшие должностные лица регионов, руководители фракций в Госдуме РФ.