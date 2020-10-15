На Среднем Урале утвердили границы ещё восьми объектов культурного наследия

На Среднем Урале утвердили границы ещё восьми объектов культурного наследия. Фото: Нина Георгиева.

В трёх городах Свердловской области утверждены границы территорий объектов культурного наследия. На указанных участках запрещается капитальное строительство.

Также там не допускается размещение нестационарных объектов на постоянной основе, установка уличных ограждений, фонарей и малых архитектурных форм, "не отвечающих характеристикам элементов исторической среды и требованиям обеспечения визуальной доступности объекта".

Вместе с тем разрешается проведение работ по сохранению объекта, благоустройство территории. Допускается устройство открытых автомобильных стоянок.

Соответствующие условия распространяются на границы территорий объектов культурного наследия, находящихся в Екатеринбурге, Невьянске и Верхней Салде:

«Дом Волкова А. А.», расположенный в Екатеринбурге на ул. Куйбышева, 99 (приказ №874);

«Жилой дом» и «Ворота и ограда» в Екатеринбурге, ул. Добролюбова, 11 (приказ №875);

«Постоялый двор» в Невьянске на ул. 1905 года, 4 (приказ №876);

«Торговая лавка Пискунова» в Невьянске, ул. Володарского, 1 (приказ №877);

«Жилой дом» в Невьянске, ул. Энгельса, 18 (приказ №878);

«Торговая лавка» в Невьянске, ул. Комсомольская, 6а (приказ №879);

«Особняк купца Пискунова» в Невьянске, пр. Октябрьский, 15 (№880);

«Здание бывшей конторы Верхнесалдинского завода, где в 1897–1901 годы работал учёный-металлург Грум–Гржимайло» в Верхней Салде, ул. Ленина, 64 (№881).

Более подробно с приказами можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Читайте также:

В Екатеринбурге утвердили границы защитной зоны бывшего здания Театра драмы.

В Екатеринбурге утвердили границы защитных зон двух ДК.