Общественный транспорт нужно «разгрузить», самозанятые выходят из тени, вручена премия имени Крапивина и судьба «Колизея» – самое интересное в номере «Облгазеты» за 16 октября

Доброе утро, наши дорогие читатели! Спешим познакомить вас с новым номером «Областной газеты».

Ежедневно количество новых случаев заражения коронавирусом в регионе превышает 200 человек. И хоть в общественном транспорте начали носить маски, стало ли там безопаснее? На это обратил внимание губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. «В Екатеринбурге в часы пик и трамваи, и автобусы по-прежнему забиты под завязку. О каком социальном дистанцировании здесь может идти речь», – написал он. Глава региона поручил разгрузить общественный транспорт города. Как это будет сделано?

Пандемия коронавируса подтолкнула государство к разработке мер поддержки для самозанятых, которые узаконили свой статус. В Свердловской области, например, этот режим ввели с 1 января 2020 года. До недавнего времени было непонятно, зачем самозанятым физлицам выходить из тени – государство предложило им отдавать по 4 процента от своих доходов, но ничего не дало взамен. Ситуация начала меняться.

Пятеро сотрудников Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина награждены знаками отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени. В их числе – профессор Пётр Иванович Бартоломей. Ему 82 года, стаж работы в вузе – 61 год. Вся жизнь Петра Бартоломея связана с вузовской кафедрой автоматизированных электрических систем.

Подводим итоги Международной литературной детской премии имени Владислава Крапивина, которую вручили уже в 14-й раз. По традиции вручение прошло 14 октября – в день рождения самого Командора, но в этот раз церемония началась с минуты молчания – полтора месяца назад основатель премии и писатель, создавший свой уникальный мир детства, ушёл из жизни. Лауреатом по версии жюри стала писатель из Екатеринбурга Елена Мамонтова за повесть «Белая сова».

Ещё, кажется, решилась судьба здания бывшего кинотеатра «Колизей». Резидентами этой площадки станут станут театр современной хореографии «Провинциальные танцы» и Камерный оркестр «B-A-C-H». Оба коллектива в этом году празднуют 30-летие.