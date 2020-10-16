Ярмарки в Свердловской области: рассказываем, где закупиться 17 и 18 октября

Ярмарки в Свердловской области: рассказываем, где закупиться 17 и 18 октября. Фото: Павел Ворожцов.

В ближайшие выходные жителей Свердловской области вновь приглашают посетить ярмарки. "Областная газета" традиционно публикует список муниципалитетов, где можно будет приобрести фермерские продукты и тёплые вещи.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге на площади 1905 года вновь появятся торговые ряды. 17 и 18 октября (с 9:00 до 17:00) горожане смогут приобрести молочные продукты, мясные деликатесы, рыбу, овощи и фрукты, а также выпечку. Кроме того, посетителям будут предложены изделия декоративно-прикладного искусства и тёплые вещи.

В центре уральской столицы ярмарки выходного дня с октября по ноябрь будут проводиться в еженедельном режиме. Последняя ориентировочно состоится 14-15 ноября, далее на площади начнётся подготовка к строительству ледового городка. О том, как проходят распродажи читайте тут.

Также на сайте администрации Первоуральска были опубликованы даты проведения подобных мероприятий. Отмечается, что с 17 октября до 26 декабря каждую субботу на территории бывшего вещевого рынка на пр. Ильича, 32 будет проходить ярмарка.

Кроме того, каждые выходные ярмарка проходит в районе перекрёстка Ленина – Данилова, рядом с кафе "Бисквит". Горожане смогут закупить продовольственные товары.

Чтобы выяснить, в каких ещё городах пройдут ярмарки, "Облгазета" вновь обратилась к плану проведения подобных мероприятий. Он размещён на сайте регионального министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка.

Арамиль (ул. 1 Мая, 7) – универсальная ярмарка ( 17 октября с 9:00 до 18:00);

(ул. 1 Мая, 7) – универсальная ярмарка ( с 9:00 до 18:00); Екатеринбург (ул. Шварца, 17) – сельскохозяйственная ярмарка ( 16-18 октября );

(ул. Шварца, 17) – сельскохозяйственная ярмарка ( ); Качканар (торговые здания по ул. Гикалова, 7, 7а, 7б, 7в, 7д, 7г) – универсальная ярмарка ( 18-20 октября );

(торговые здания по ул. Гикалова, 7, 7а, 7б, 7в, 7д, 7г) – универсальная ярмарка ( ); Красноуральск (площадь торгового центра) – универсальная ярмарка ( 17 октября 9:00 – 17:00);

(площадь торгового центра) – универсальная ярмарка ( 9:00 – 17:00); Кушва (ул. Союзов и ул. Станционная) – универсальная ярмарка ( 16-18 октября );

(ул. Союзов и ул. Станционная) – универсальная ярмарка ( ); посёлок Баранчинский Кушвинского ГО (ул. Победы) – универсальная ярмарка ( 17 октября );

Кушвинского ГО (ул. Победы) – универсальная ярмарка ( ); Верхняя Салда (ул. Рабочей Молодёжи, 41, площадка у магазина "Мегастрой") – универсальная ярмарка "Народная" ( 17 октября );

(ул. Рабочей Молодёжи, 41, площадка у магазина "Мегастрой") – универсальная ярмарка "Народная" ( ); село Сосновское Каменского района (ул. Мира) – универсальная ярмарка "Покровская" (17 октября 12:00 – 16:00).