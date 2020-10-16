В Екатеринбурге объявили о новых требованиях к киоскам

Судя по опубликованному эскизу, максимально допустимая ширина для одного из видов киоска составит 3,5 метра, высота - 3,6 метра. Фото: предоставлено администрацией Екатеринбурга

Глава столицы Урала Александр Высокинский утвердил требования к внешнему виду нестационарных торговых объектов. В подписанном постановлении определены типы и виды киосков, разработаны их технические параметры и схемы.

Предприниматели смогут выбирать только определённые виды материалов и варианты цветовых решений.

"Для строительства или реконструкции киосков, павильонов, торговых галерей разработаны проекты трёх типовых модулей. Например, модули сезонных объектов предприятий общественного питания могут быть оборудованы зонтами, навесами, прозрачными ограждениями и мобильным озеленением", - рассказали в пресс-службе горадминистрации.

В мэрии Екатеринбурга сообщили, что Александр Высокинский подписал соответствующее постановление. Однако текста документа на сайте горадминистрации пока не появилось. Судя по опубликованному эскизу, максимально допустимая ширина для одного из видов киоска составит 3,5 метра, высота - 3,6 метра. Во всех проектах предусмотрено оборудование для обслуживания маломобильных групп населения.

Напомним, что стандарты для киосков в Екатеринбурге разрабатываются уже несколько лет. Так, к ЧМ-2018 было реконструировано 200 объектов в соответствии с разработанным тогда техническими требованиями и архитектурным обликом.

"Теперь требования закреплены постановлением, и все новые строения будут возводиться в рамках данных параметров. Это направлено на создание комфортной, благоприятной городской среды и дальнейшего гармоничного развития современного, эстетичного облика уральской столицы", – заявил начальник отдела дизайна городской среды департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений, главный художник Дмитрий Фогель.

Ранее "Облгазета" писала о том, что в столице Урала до конца года ликвидируют 315 незаконных ларьков. Комитет по товарному рынку горадминистрации проводит процедуру инвентаризации всех киосков. К концу ноября каждый район предоставит информацию, которая будет обобщена и представлена депутатам гордумы.