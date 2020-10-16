В Верхней Пышме объявили конкурс на разработку проекта въездного знака

Жителям Верхней Пышмы пообещали 100 тысяч рублей за проект въездного знака. Фото: пресс-служба администрации муниципалитета.

Власти Верхней Пышмы объявили конкурс на разработку лучшего проектного решения въездного знака в город. Победитель получит 100 тысяч рублей.

Участниками конкурса могут стать физические и юридические лица, архитекторы, художники, дизайнеры, а также студенты профильных факультетов и жители ГО Верхняя Пышма. Заявить о себе необходимо до 5 ноября, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сами проектные решения должны быть сданы в срок до 27 ноября. Автору или авторскому коллективу разрешается представить несколько работ. Они будут оцениваться по следующим критериям: новизна идеи, лаконичность и узнаваемость образа, вандалоустойчивость.

Отмечается, что необходимые для разработки проекта материалы выдаются в Управлении архитектуры и градостроительства администрации городского округа (ул. Красноармейская, 13, каб. 40). Их также предлагается скачать по ссылке. Подробнее об этом можно узнать по телефону: (34368) 4-27-32.

Напомним, по результатам предыдущего аналогичного конкурса стела в виде раскрытой книги украсит въезд в Верхнюю Пышму со стороны Среднеуральска.