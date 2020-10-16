В Екатеринбурге пройдут депутатские и общественные обсуждения правил застройки

Инициатива мэра - вероятно, попытка уладить конфликт со строительными организациями. Фото: Галина Соловьёва

16 октября глава города Александр Высокинский обратился к гордуме с инициативой проведения депутатских слушаний по градостроительной политике. Он также распорядился провести общественные обсуждения по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки.

Предложения граждан будут приниматься с 23 октября по 13 ноября. Документы будут размещены в следующую пятницу на сайте администрации Екатеринбурга, а также в помещениях городской и районных администраций по адресам:

пр. Ленина, 24а (фойе 2-го этажа);

ул. 8 Марта, 177 (фойе 1-го этажа);

ул. Бабушкина, 16 (фойе перед большим залом 3-го этажа);

ул. Луначарского, 217 (фойе 1-го этажа);

ул. Мельковская, 7 (фойе 1-го этажа);

ул. Московская, 27 (фойе 1-го этажа);

ул. Первомайская, 75 (фойе 1-го этажа);

ул. Чернышевского, 2 (фойе 2-го этажа).

Экспозиции будут открыты в рабочие дни. Итоги общественных обсуждений станут известны 4 декабря.

"Среди тем, запланированных к обсуждению с депутатами гордумы, будут рассмотрены вопросы внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования "город Екатеринбург", а также основные принципы формирования градостроительной политики уральской столицы, антикризисные меры в строительной сфере и ряд других вопросов", - рассказали в пресс-службе мэрии города.

Неделю назад комиссия гордумы Екатеринбурга по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию не приняла новую редакцию правил землепользования и застройки, которые касаются "точечной застройки". В ответ Гильдия строителей Урала заявила, что выходит из всех совещательных органов, созданных совместно с мэрией.

Сегодняшняя инициатива мэра - вероятно, попытка уладить конфликт. Ранее в горадминистрации сообщали, что гильдия – не единственная организация в сфере строительства и что власти не выходят из диалога со всеми представителями строительной отрасли.

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