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16 октября 2020, 11:32

31 декабря будет нерабочим: кабмин утвердил перенос выходных дней в 2021 году

Салют

В этом году 31 декабря (четверг) остаётся рабочим днём. Фото: Галина Соловьёва

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году. Так, выходной день 3 января (воскресенье) переносится на пятницу 31 декабря.

"В новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно", - говорится в пояснительной записке к документу.

Новогодние праздники-2021 продлятся в России с 1 по 10 января (с пятницы по воскресенье). В ноябре за счёт переноса нерабочего дня жители страны отдохнут четыре дня - с 4 по 7 ноября (с четверга по воскресенье).

Кроме того, нерабочую субботу, 20 февраля, перенесут на понедельник, 22 февраля. Таким образом, в феврале россияне будут отдыхать три дня подряд: с 21 по 23 февраля (с воскресенья по вторник). Суббота перед этим станет рабочей.

Всего в следующем году будет семь официальных праздничных периодов. В марте в связи с Международным женским днём отдых запланирован с 6 по 8 марта (с субботы по понедельник). На майские праздники россияне также смогут отдохнуть по три дня (с 1 по 3 и с 8 по 10 мая). Между трёхдневными праздниками будет четыре рабочих дня. В июне будет три выходных на День России (с 12 по 14 число).

Добавим, что в этом году 31 декабря (четверг) остаётся рабочим днём.

Фото: документ
Областная газета Свердловской области

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