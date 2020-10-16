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16 октября 2020, 13:13

Скончались ещё шесть свердловчан с коронавирусом

скорая помощь

Скончались ещё шесть свердловчан с коронавирусом. Фото: Павел Ворожцов.

За последние сутки на Среднем Урале зарегистрировано шесть случаев смерти пациентов с COVID-19. Общее число жертв коронавируса достигло 678.

Информацию подтвердили федеральный и региональный оперштабы по борьбе с инфекцией. Свердловская область оказалась на пятом месте по числу погибших за сутки. Ту же строчку занимает Новосибирская область.

На первом месте – Москва, где зафиксировано 54 смерти, на втором Санкт-Петербург – 25 случаев. На третьей строчке Московская область. Там девять летальных исходов.

Фото: стопкоронавирус.рф

В России за сутки зафиксировано 232 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончалось 23 723 человека.

Добавим, на Среднем Урале зафиксировали ещё 219 случаев новой коронавирусной инфекции. Общее число диагнозов COVID-19, поставленных свердловчанам с начала пандемии, достигло 32 193.

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Областная газета Свердловской области

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