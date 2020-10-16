В России утвердили единые требования к переработке мусора

Новые правила вступят в силу с 1 января 2021 года. Фото: Павел Ворожцов

Правительство России утвердило единые требования к работе мусороперерабатывающих заводов и полигонов. Они вступят в силу с 1 января 2021 года и помогут уменьшить негативное воздействие на окружающую среду.

Соответствующее постановление подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте кабмина. Согласно пояснительной записке к документу, сейчас подобные требования регулируются множеством нормативных актов. На их основе и был составлен единый свод, в который также вошли несколько новых норм.

В частности, в документе прописано, что захоронение и сжигание отходов возможно только в тех случаях, когда они непригодны для переработки. Кроме того, приоритет при сортировке мусора должен отдаваться автоматизированному труду. Это позволит извлекать максимальное количество видов отходов для дальнейшей утилизации.

Также согласно новым правилам, полигоны должны быть выведены из эксплуатации, если они заполнены до проектной вместимости или не отвечают требованиям экологической безопасности.

Кроме того, мусорным предприятиям «необходимо максимально снижать негативное воздействие на окружающую среду, применяя при этом наилучшие доступные технологии».

Добавим, что заводы и полигоны, которые были спроектированы или построены до 2021 года, должны соответствовать этим требованиям к 1 января 2026 года. А новые объекты нужно будет проектировать с учётом принятых правил.