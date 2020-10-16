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16 октября 2020, 15:53

Конкурс «Мисс офис-2020» остался без красоток из Екатеринбурга

Красотка из Екатеринбурга

Среди претенденток на титул не оказалось ни одной екатеринбурженки. Фото: сайт конкурса.

Организаторы Международного конкурса красоты «Мисс Офис-2020» объявили имена 30 финалисток. Однако среди претенденток на титул не оказалось ни одной екатеринбурженки.

Ранее «Областная газета» сообщала, что в полуфинал конкурса прошли 113 красавиц. Четыре из них – представительницы Екатеринбурга – бренд-менеджер ООО «АЛЬФА-СБ» Алина Галеева, секретарь-референт ООО «Сима-ленд» Анна Кадачигова, менеджер по работе с локальными сетевыми клиентами в ООО «ТК «Благо» Ольга Подтяжкина и ведущий инженер ПАО «Т Плюс» Анна Прокушева.

По данным организаторов, в топ-30 уралочки не вошли. Однако Анна Кадачигова попала в резерв.

"Это означает, что если участница основного состава не сможет принять участие в финале, её место займёт девушка из резервного списка, которая набрала наибольшее количество голосов", – говорится в сообщении.

Финальное шоу в Москве назначено на 21 ноября. Победительницу, которая получит корону и два миллиона рублей (налог оплачивает организатор), выберет компетентное жюри. 

Фото: сайт конкурса

Напомним, в 2019 году в финале конкурса столицу Урала представляла старший менеджер по продажам ООО ТД «Сима-ленд» Анастасия Поздеева. Однако девушке не удалось победить – лучшей была признана Елизавета Знагован из Новосибирска.

Областная газета Свердловской области

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