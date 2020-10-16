На Среднем Урале продлили штормовое предупреждение о сильном ветре

Сегодня вечером и завтра в течение дня порывы ветра будут достигать 25 м/с.Фото: Галина Соловьёва

Уральские синоптики и дорожные службы продлили в Свердловской области штормовое предупреждение об очень сильном ветре. Сегодня вечером и завтра в течение дня его порывы будут достигать 25 м/с.

Соответствующее экстренное предупреждение появилось на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Во второй половине дня и вечером 16 октября, в течение суток 17 октября в связи с прохождением холодного фронта в Свердловской области ожидается очень сильный ветер 25 м/с», - говорится в сообщении.

В ГУ МЧС по Свердловской области добавили, что помимо сильного ветра в регионе ожидаются сильные дожди и мокрый снег, а минусовые температуры в ночное время будут способствовать образованию гололедицы. Спасатели призывают свердловчан быть предельно осторожными и внимательными в неблагоприятный период.

О сильном ветре автомобилистов предупредили в Уралуправтодоре. В связи с ухудшением погодных условий водителей попросили быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Напомним, сегодня в регионе также действует предупреждение МЧС о сильном ветре, до 16-21 м/с.

По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, в пятницу 16 октября в регионе будет ещё тепло - до +10...+15 °С. На крайнем севере столбики термометров поднимутся до +7 °С. Местами пройдёт дождь. Подробный прогноз погоды на ближайшие дни - смотрите здесь.

В ночь на субботу похолодает до 0...+5 °С, на севере - до -5 °С. Возможны осадки в виде мокрого снега. Днём воздух прогреется лишь до +3...+8 °С. Ветер западный, северо-западный до 5-10 и 18 м/с.